De negative renter, som har præget finansmarkederne siden 2014, er i følge eksperter både skidt for økonomien og bankerne. Alligevel ventes ECB torsdag at annoncere nye tiltag, der skal tvinge renterne endnu længere ned. Det kan ende galt, advarer en række erfarne finansfolk.

Torsdag vil Den Europæiske Centralbank (ECB) ifølge Danske Bank og Nordea sænke sin ledende rente endnu længere ned i negativt område og annoncere et nyt opkøbsprogram i obligationsmarkedet.

Derved fortsætter ECB ned ad den samme vej, som centralbankchefen, Mario Draghi, startede i 2012, da han lovede at gøre alt for at holde sammen på eurozonen, og som i juni 2014 sendte bankens ledende rente under nul for første gang.

Mens gevinsten for økonomien er uklar, så gør pengepolitikken nu mere skade end gavn på bl.a. bankerne. I sidste ende kan det trække tæppet væk under finansmarkedet og dermed økonomien, advarer en række økonomer og finansfolk.

Negative renter gør ondt Centralbanker i USA, Europa og Japan fortsætter med at sænke deres renter og lave opkøbsprogrammer i finansmarkederne. Det har ifølge Deutsche Bank presset renten under nul på obligationer, der repræsenterer en værdi på mere end 102.000 mia. kr. – deriblandt virksomhedsobligationer for omtrent 6.800 mia. kr.

Halvdelen af alle europæiske statsobligationer handler til negative renter, herunder samtlige tyske og hollandske papirer.

Banker i flere europæiske lande, deriblandt Danmark, har allerede indført negative renter på indlån fra virksomheder og er nu i færd med at indføre det også for husholdninger. Boligejere kan få penge for at låne i op til mindst fem år.

Samtidig vokser modstanden mod de negative renter hos mange investorer og økonomer, som frygter, at de allerede gør mere skade end gavn i finansmarkederne.

Finans har interviewet en række økonomer og investorer, der alle har mere end to årtiers erfaring i markederne, for at høre deres syn på, hvordan slutspillet om de negative renter ender.

»Negative renter hjælper desværre ikke. Omkostningerne er alt for store, og vi ved ikke engang om der er nogen positive effekter,« siger Torsten Sløk, cheføkonom i Deutsche Bank, en af Europas største banker.

ECB ventes ifølge Nordea og Danske Bank at sænke sin ledende rentesats fra -0,4 pct. til mellem -0,5 pct. og -0,6 pct. og annoncere et opkøbsprogram for omtrent 30 mia. euro (omtrent 220 mia. kr.) om måneden.

De kommende måneder vil den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ifølge Deutsche Bank også sænke sin rente flere gange og genstarter næste år sine egne opkøb, selvom økonomien er langt fra en nedtur.

Japanske Bank of Japan ventes også at sænke sine renter yderligere og vil købe endnu flere obligationer i markedet.

Men de negative renter, som siden 2012 også har været virkelighed i Danmark, er med til at smadre de europæiske bankers forretning og lægger derved en dæmper på deres udlån, mener Henrik Olejasz Larsen, investeringschef i Sampension.

De tvinger også pensionsselskaber og andre store investorer ud i stadig mere risikable investeringer og giver virksomheder lyst til at optage gæld, som de blot sender videre til aktionærer i form af udbytter og aktietilbagekøb, vurderer Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Det har ført til stigende risikoadfærd og samtidig lagt en dæmper på væksten, og det er stik imod, hvad der var formålet i 2012, vurderer de.

»Vi er der allerede. Du ser det bare meget langsomt,« siger Henrik Olejasz Larsen.

Selvom Danske Bank ikke forventer rentestigninger de kommende år, som vil gøre det dyrere for virksomhederne, så anbefaler man allerede nu at sælge ud af sine mest risikable virksomhedsobligationer.

»Boblen er ikke i aktier. Boblen er i obligationer, high yield-obligationer. Derfor bliver du er nødt til at komme ud af dem,« siger Lars Erik Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank Wealth Management.

»Vi er kommet til et punkt, hvor det ikke længere er entydigt godt, hvis renterne kommer mere ned,« fortsætter han.

Selvom der både internt i ECB og blandt ledende folk i finansmarkedet er en voksende kritik af den nuværende pengepolitik, er centralbankerne låst fast, vurderer Helge Pedersen.

Finansmarkedet forventer, at linjen fortsætter, og en ændring i politikken kan udløse kraftige rentestigninger og aktiekursfald, som vil ramme økonomien, mener han.

»Jo længere man kører ned ad den spiral, jo sværere er det at komme ud af den,« siger Helge Pedersen.