Økonomisk superstjerne vil afskaffe verdens milliardærer

Stjerneøkonomen Thomas Piketty er klar med en ny bog, der går til angreb på milliardærer og andre superrige.

Den franske stjerneøkonom Thomas Piketty er på gaden med en ny bog, hvis budskaber med garanti vil skabe stor debat blandt verdens politikere, erhvervsfolk og økonomer.

Thomas Piketty brød for fem år siden igennem lydmuren med mammutværket Kapitalen i det 21. århundrede, der kastede et kritisk blik på kapitalismen og den økonomiske ulighed i de vestlige samfund.

Bogen er siden oversat til 40 sprog – herunder dansk – og har solgt mere end 2,5 mio. eksemplarer.

Nu er han klar med opfølgeren. Bogen, der bærer titlen Capital et Idéologie udkommer torsdag på fransk.

Men allerede inden udgivelsen har flere franske medier fået lov til læse og offentliggøre dele af bogen, ligesom 48-årige Thomas Piketty har givet interviews, hvor han kommer med en række kontroversielle forslag.

Bl.a. foreslår han ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Fortune, at personer, der ejer en formue i milliardklassen, skal tvinges til at dele med det øvrige samfund via et skattesystem, der beskatter supperige med op mod 90 pct.

»Det system, jeg foreslår, gør det muligt at eje flere millioner euro eller endda et tocifret antal millioner euro – i hvert fald for en stund. Men dem, der ejer flere hundrede millioner euro eller endda milliarder, de vil blive tvunget til at dele magten,« siger Thomas Piketty ifølge det franske medie L’Obs.

Samtidig slår Thomas Piketty på tromme for en særlig variant af begrebet ”helikopterpenge”, som vil sende pengene direkte ned i lommerne på borgerne.

Begrebet helikopterpenge blev oprindeligt brugt af den amerikanske økonom og senere Nobelpristager Milton Friedman i slutningen af 1940’erne, og dækker over, at centralbankerne sender penge til forbrugerne i et forsøg på at sparke gang i forbruget og væksten.

I sin bog tager Thomas Piketty udgangspunkt i det franske samfund, og hans forslag vil konkret betyde, at en fransk statsborger vil få 120.000 euro, svarende til næsten 900.000 danske kroner, når vedkommende fylder 25 år.

Samtidig foreslår han også, at ingen aktionær må kontrollere mere end 10 pct. af en virksomhed – også selvom aktionæren ejer en væsentligt større aktieandel.

Ifølge den franske avis Le Monde, som har bragt et uddrag af bogen, er Thomas Pikettys hovedbudskab, at ulighed ikke er rodfæstet i menneskets natur eller er en konsekvens af den teknologiske udvikling. Årsagen til ulighed skal findes i politik og ideologi – og kan derfor også ændres.

»Jeg vil forsøge at overbevise læseren om, at det vi lærer af historien, kan bruges til at definere en ny norm for retfærdighed og lighed,« skriver han, ifølge Le Monde.

Pikettys nye bog, der på engelsk får titlen Capital and Ideology, er endnu længere end forgængeren, der ”blot” var på 900 sider. Bogen, der efter planen udkommer på engelsk til foråret, er på hele 1.232 sider.