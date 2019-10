Verdensøkonomien er på vej mod sit ringeste år siden finanskrisen

Trods de første spæde tegn på en opblødning i handelskrigen mellem USA og Kina kan skaden på verdensøkonomien allerede være sket, viser en række nye prognoser.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

Den globale økonomi har ikke vokset langsommere siden finanskrisen og er dermed sårbar overfor selv små stød fra en kaotisk brexit, konflikter i Mellemøsten eller en ny eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina.

Det viser de seneste prognoser fra bl.a. Den Internationale Valutafond, samhandelsorganisationen OECD samt Nordea og Handelsbanken.

»Verdensøkonomien har nu mistet så meget fart, at der ikke skal meget til, før man får et reelt crash,« siger Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

Den Internationale Valutafond (IMF) skar tirsdag en ordentlig luns af sit vækstskøn for den globale økonomi, så det landede på kun 3 pct. i år, det laveste siden finanskrisen i 2008 og 2009.

I sidste måned nedjusterede OECD sine skøn for stort set alle de 20 største økonomier i verden og forudså en vækst på kun 2,9 pct. for den globale økonomi i år.

Dengang skyldtes det en nedsmeltning i den finansielle sektor. I dag er det en serie politiske kriser, som med lidt held kan løse sig selv. Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Prognoser fra bl.a. Nordea, Handelsbanken og amerikanske Citigroup peger også på en vækst, der holdes nede af politisk usikkerhed og afholder industrivirksomheder fra at investere.

Ifølge IMF er der nu også tegn på, at servicevirksomheder og forbrugere bliver mere tilbageholdende i flere lande. De finansielle markeder balancerer ifølge organisationen også på en knivsæg.

Men til forskel fra tiden under finanskrisen kan politiske aftaler dog bringe væksten tilbage måske næste år eller i 2021, vurderer Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

»Dengang skyldtes det en nedsmeltning i den finansielle sektor. I dag er det en serie politiske kriser, som med lidt held kan løse sig selv,« siger Helge Pedersen.

Weekendens tilnærmelse mellem USA og Kina, som pustede til håbet om en hurtig afklaring på handelskrigen, ser i denne uge dog mindre håbefuld ud, vurderer Danske Bank.

Selvom aftalen mellem de to lande mindsker risikoen for en eskalering af handelskrigen på den korte bane, er den for lille og for uklar til at give virksomheder og investorer vished nok til, at de tør kaste sig ud i nye investeringer, vurderer banken.

»Vi er stadig skeptiske i forhold til, om de to sider virkelig kan rydde deres uenighed af vejen,« skriver Jakob Ekholdt Christensen, chef for International Macro and Emerging Market Research i Danske Bank.