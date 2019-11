IEA revser regeringer for at gøre alt for lidt for klimaforandringerne

Keld Louie Pedersen, f. 1957, er Global redaktør på Finans. Keld Louie har læst engelsk på Aarhus Universitet, er journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, videreuddannet i erhvervs- og finansjournalistik på Columbia University i New York, har afsluttet Moody’s Credit Masterclass og gennemgået Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus.



Han har arbejdet på Morgenavisen Jyllands-Postens erhvervsredaktion siden 1980 med internationale økonomisk-politiske forhold som primært virkefelt, ligesom han dækker global handelspolitik og international energipolitik. Keld Louie er medlem af Davos Circle og fast deltager i årsmøderne i World Economic Forum i Davos. Han har dækket talrige internationale økonomisk-politiske topmøder i store dele af verden.



Siden 1992 har Keld Louie været medlem af Morgenavisen Jyllands-Postens Lederkollegium. Han modtog i 2011 Laust Jensen-Prisen for ifølge priskomitéen gennem mange år at have »leveret en både stærk, vedholdende og dybt kompetent dækning af international økonomi og internationalt erhvervsstof«.