Ved indgangen til 2020: Festen i dansk økonomi er ovre

Man skal belave sig på en lavere vækst i dansk økonomi de kommende år og en ledighed, som langsomt vil kravle opad. Dermed er højkonjunkturen slut for denne gang, lyder det fra en række banker.

Efter seks år med opsving lakker det mod enden i 2020. Dansk økonomi bremser nemlig op, og ledigheden begynder langsomt at stige igen.

Det er første skridt mod en dybere afmatning, som kan komme stille og roligt i takt med, at økonomien løber tør for ledige ressourcer. Eller den kan komme mere abrupt, hvis den globale økonomi tager et dyk.

Sådan lyder det fra en række prognosemagere i de store banker.

Fladere vækst

»Den bedste tid i dette opsving er forbi os. Den almindelige dansker vil ikke opleve 2020 som et kriseår, men det bliver et år, hvor vi glider ud af højkonjunkturen og mod en lavere vækst,« siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank.

Danske Bank, Nordea og Finansministeriet regner med en økonomisk vækst i 2020 i omegnen af eller i underkanten af 1,5 pct. Sydbanks skøn er lidt lavere på 1,3 pct., mens Jyske Bank ser ind i en vækst på kun 0,9 pct.

Det er på niveauet, som det var i 2014. Fra 2015 til og med 2019 har væksten ifølge bankerne og regeringen ligget mellem 2 pct. og højdepunktet på 3,2 pct. i 2016.

Bankerne regner alle med, at beskæftigelsen i 2020 ikke vil stige hurtigt nok til at absorbere den nye arbejdskraft, der vil strømme ud i arbejdsstyrken. Sydbank forudser derfor en stigning i ledigheden fra en bund på 3,7 pct. i 2019 til 3,9 pct. ved udgangen af 2020 og 4 pct. i 2021.

»Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at opleve det som en afmatning,« siger Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea.

Det kunne være værre

Havde man spurgt bankerne i slutningen af november, var udsigterne for 2020 langt mere dystre. Usikkerheden forbundet med handelskrigen mellem USA og Kina og brexit truede med at trække vores store markeder i Tyskland, Storbritannien og Sverige i tilbagegang. Men et britisk valg, der for en stund har trængt risikoen for et kaotisk brexit i baggrunden, og med en handelsaftale mellem USA og Kina i støbeskeen, er der ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, kommet mere ro på udsigterne for 2020.

»Hvor man for et par måneder siden i bedste fald kunne håbe på en afmatning i 2020, er det nu meget mere afbalanceret. Vi har fået afklaring på nogle af de ting, som var trusler. Økonomien i Europa er ikke længere i frit fald,« siger Las Olsen.