Hej då, Sverige: Danmark giver Sverige økonomisk baghjul

Både den danske og svenske økonomi vil gå ned i gear det kommende år, men det kommer til at gå bedst i Danmark, lyder det fra Nykredit.

Der er 15,9 km fra den ene ende af Øresundsforbindelsen til den anden, men på trods af den korte afstand er der forskel på den fart, som økonomierne på de to sider af broen skyder.

Den danske økonomi har overhalet den svenske, efter at økonomien i Sverige er bremset mærkbart op i år, og denne udvikling vil vare ved i det kommende år. Sådan lyder det i en ny prognose for dansk og svensk økonomi fra Nykredit.

»For første gang i nogle år løber den danske økonomi fra den svenske, når man måler på bnp,« siger Troels Kromand Danielsen, cheføkonom i Nykredit.

Selv om bnp-væksten i Danmark i en periode har været lavere end i Sverige, fortæller tallet dog ikke hele sandheden.

»Det kan godt være, at svenskerne har haft højere bnp-vækst siden finanskrisen, men bnp måler ikke al fremgang. Hvis man ser på udviklingen i velstanden, er den steget mere i Danmark end i Sverige,« siger Troels Kromand Danielsen med henvisning til det såkaldte bytteforholdskorrigerede bni per indbygger.

I år ventes væksten i bruttonationalproduktet (bnp) i Danmark at lande på 2,0 pct., mens de på den anden side af Øresund må nøjes med en vækst på 1,1 pct.

»Udviklingen er drevet af forskellige faktorer. Eksporten har haft et fint år i både Danmark og Sverige på trods udviklingen i udlandet, så det er de indenlandske faktorer, der gør forskellen,« siger Troels Kromand Danielsen.

I Sverige har forbrugere og virksomheder været mere tilbageholdne end i Danmark. Det skyldes bl.a., at Riksbanken for et år siden hævede sin ledende rente. Det har sat sig i den disponible indkomst hos de rentefølsomme svenske boligejere.

Omvendt har 2019 budt på store konverteringsbølger i Danmark, hvilket har givet boligejerne lidt ekstra luft i budgetterne.

»Svenskerne er blevet ramt af en renteforhøjelse, mens danskerne har nydt godt af den lave rente,« siger Troels Kromand Danielsen.

I 2020 vil væksten i Danmark og Sverige gå ned i gear i forhold til i år, lyder det fra Nykredit, som venter, at væksten i Sverige vil ende på 0,9 pct., mens den i Danmark vil lyde på 1,6 pct.

»Vi forventer, at den svagere udvikling i udlandet vil smitte af på udviklingen herhjemme. Den helt store vækstmotor i udlandet hoster lidt, og det trækker tempoet ud af efterspørgslen,« siger Troels Kromand Danielsen.