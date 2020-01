Konsekvenserne af klimaforandringerne dominerer dette års rapport over globale risici fra World Economic Forum.

Keld Louie Pedersen, f. 1957, er Global redaktør på Finans. Keld Louie har læst engelsk på Aarhus Universitet, er journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, videreuddannet i erhvervs- og finansjournalistik på Columbia University i New York, har afsluttet Moody’s Credit Masterclass og gennemgået Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus. Han har arbejdet på Morgenavisen Jyllands-Postens erhvervsredaktion siden 1980 med internationale økonomisk-politiske forhold som primært virkefelt, ligesom han dækker global handelspolitik og international energipolitik. Keld Louie er medlem af Davos Circle og fast deltager i årsmøderne i World Economic Forum i Davos. Han har dækket talrige internationale økonomisk-politiske topmøder i store dele af verden. Siden 1992 har Keld Louie været medlem af Morgenavisen Jyllands-Postens Lederkollegium. Han modtog i 2011 Laust Jensen-Prisen for ifølge priskomitéen gennem mange år at have »leveret en både stærk, vedholdende og dybt kompetent dækning af international økonomi og internationalt erhvervsstof«.

Ekstremt vejr har for alvor manifesteret sig som den største globale risiko.

I den netop offentliggjorte Global Risks Report 2020 fra World Economic Forum topper ekstremt vejr listen over de mest sandsynlige globale risici.

Det er fjerde år i træk, men siden 2014 har ekstremt vejr enten været den største eller næststørste globale risiko, og såvel i fjor som i år er det manglende indsats over for klimaforandringerne, der ikke blot anses som den største risiko målt på sandsynlighed, men også målt på de potentielle økonomiske konsekvenser.

Ny på listen over de fem største risici i år er ”tab af biodiversitet” og ”menneskeskabte miljøkatastrofer”, hvorimod databedrageri og -tyveri samt cyberangreb er gledet ud af top fem-listen.

»Det er første gang nogensinde, at risici, der relaterer sig til miljø og klimaforandringer udgør de fem største globale risici. Dette kan ikke overraske, da bl.a. FN har advaret om, at en del af verdens lande er på vej væk fra forpligtelserne i FN’s Klimaaftale,« påpeger Børge Brende, præsident for World Economic Forum.

Største risici 2020 Ekstremt vejr

Manglende indsats mod klimaforandringer

Naturkatastrofer

Tab af biodiversitet

Menneskeskabte miljøkatastrofer

Det undrer rapportens forfattere, at cyberrisici er gledet ud af top fem.

»Mere end halvdelen af verdens befolkning er i dag online, og hver eneste dag går omkring én million mennesker på nettet for første gang i deres liv. Den digital teknologi rummer enorme økonomiske og samfundsmæssige gevinster, hvorfor ulige adgang til internet og mangel på globale cybersikkerhedsstandarder udgør betydelige risici,« understreger Børge Brende.

Rsikobilledet skærpes af, at organisationer, der handler på vegne af suveræne stater, står bag nogle af de mest destruktive og vidtrækkende cyberangreb.

Rapporten konstaterer, at nogle risici flytter sig over tid. Det gælder bl.a. sundhedsrisici.

Således har hjerte-kar-sygdomme og sindslidelser overhalet infektionssygdomme som den førende dødsårsag, ligesom sundhedssystemet i mange lande i disse år sættes under voksende pres fra stadigt flere ældre.

»Stadigt flere epidemiske sygdomme kan i dag forebygges gennem vaccinationsprogrammer, men disse undermineres modvilje i visse samfund samt voksende modstand mod alle former for medikamenter. Dermed bliver det sværere at sætte det afgørende stød ind mod nogle af menneskehedens største dræbere, og dermed vokser de globale sundhedsrisici,« konstaterer World Economic Forum.

Seneste eksempel herpå er udbruddet af mæslinger i 2019, der spredte sig til mange lande og førte til advarsler for FN's Sundhedsorganisation WHO.