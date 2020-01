Verden drukner i gæld

Den globale gæld har længe været svimlende høj. Nu slår den rekord trods advarsler fra både Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.

At slå rekord klinger som regel pænt, men sjældent, når det drejer sig om gæld. Og med en vækst på 60.000 mia. kr. på bare ni måneder har den globale gæld nu nået et rekordhøjt niveau.

Det viser nye tal fra The Institute of International Finance (IIF), skriver Berlingske.

Både Verdensbanken og Den Internationale Valutafond, IMF, har tidligere været ude og advare mod det stigende gældsniveau.

Ifølge tallene fra IIF voksede verdens samlede gæld med ca. 60.000 mia. kr. i løbet af de første ni måneder af 2019. Den samlede gæld lyder nu på 253.000 mia. dollars. Det er en stigning på 50 pct. fra 2018, hvor gælden lød på 164.000 mia. dollars.

Allerede i 2018 advarede Den Internationale Valutafond om, at det kunne have store konsekvenser i tilfælde af en ny finanskrise, hvis ikke gælden blev nedbragt.

Dengang fremhævede IMF's finansdirektør, Vitor Gaspar, særligt USA som det eneste højtudviklede land, der ikke ville hæve skatten og hermed reducere gælden. Dengang stod USA, Kina og Japan samlet for halvdelen af den globale gæld.

Verdensbanken spåede i 2019, at den globale vækst ikke ville leve op til forventningerne, men derimod sætte farten ned fremadrettet.

Flere storbanker har dog alligevel troen på, at den europæiske økonomi går lysere tider i møde i 2020 efter et hårdt 2018 og 2019.

»Vi regner med, at 2020 bliver et bedre år for den europæiske økonomi end 2019. Væksten på tværs af Europa tager til næste år,« skrev bl.a. Sven Jari Stehn, chef for analysen af europæisk økonomi hos Goldman Sachs, ved udgangen af 2019.