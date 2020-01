Amerikansk økonomi står i en sårbar situation, og flere advarselslamper blinker. Væksten falder, virksomhederne investerer mindre, og forbrugerne har gældsproblemer. Recessionsfrygten er langt fra overstået, lyder det fra flere økonomer.

Danske virksomheder og resten af verden skal forberede sig på faldende vækst i USA og måske endda en recession. For selvom de amerikanske aktiemarkeder kom godt ud af 2019, så ser det anderledes skrøbeligt ud med økonomien, advarer flere økonomer.

»Der er en stor risiko for, at det scenarie, hvor vi tror, at det værste er overstået, er for optimistisk. Vi er ikke uden for farezonen,« lyder det fra Torsten Sløk, cheføkonom hos Deutsche Bank i USA.

Også hos Nordea mener man, at amerikanerne skal forberede sig på en nedgang.

»Det er for tidligt at afblæse recessionsfrygten. Vi tror stadig, at der kommer noget, der kan give en yderligere afmatning,« siger Anders Svendsen, chefanalytiker i Nordea.

USA er verdens største økonomi, og hvis væksten falder der, vil det ramme verdensøkonomien og dansk eksport hårdt, lyder det bl.a. fra Dansk Industri (DI).

»Væksten i USA vil være aftagende i år. Og USA har vokset sig til at være vores næststørste eksportmarked og ligger lige på niveau med Tyskland, så landet aftager en stadig stigende del af vores varer og tjenester,« siger Allan Sørensen, cheføkonom hos DI.

Medicinalbranchen fylder meget i eksporten til USA. Også vindmølleproduktion, maskiner og shipping er nogle af de områder, der kan blive hårdt ramt af en nedgang i væksten, lyder vurderingen.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg er konsensus blandt økonomerne en årlig vækst i USA på blot 1,7 pct. i første kvartal i 2020. Men både Deutsche Bank, Bank of America og Nordea mener, at der er stor risiko for et chok til økonomien, der kan sende væksten længere ned.

Torsten Sløk peger særligt på to ting: Virksomhederne er historisk negative på fremtiden og holder igen med at investere. Og så har forbrugerne det langt værre, end de selv tror.

Det sidste kan være en bombe under økonomien. De amerikanske forbrugere er nemlig dem, der har holdt hånden under økonomien i en tid, hvor fremstillingsindustrien har været i knæ.

»Forbrugerne er ved at komme i større og større problemer med gæld, de ikke kan betale, og det er en negativ risiko for økonomien,« siger Torsten Sløk, der henviser til en stigende andel af dårlige betalere på forbrugs- og billån.

Bank of America peger også på, at økonomien er særligt afhængig af forbrugerne, og selvom de indtil videre ser ud til at være i godt humør, så kan det hurtigt vende, da arbejdsmarkedet viser tegn på svækkelse.

»Vi skal passe på med at tro, at husholdningerne er ukuelige. I sidste ende defineres forbrugeren ud fra, hvor mange penge de har,« skriver Michelle Meyer, USA-økonom i Bank of America, i et notat.

Anders Svendsen peger også på bekymringer på arbejdsmarkedet.

»Fremstillingssektoren er allerede i en recessionstilstand, og den svaghed kan føres igennem arbejdsmarkedet og ramme servicesektoren og forbrugeren,« lyder det.

Han peger desuden på, at strammere finansielle forhold og øget kreditspænd også kan være med til at udløse en chokeffekt på økonomien. Og så kommer der et præsidentvalg senere på året, der kan skabe uro og usikkerhed om den fremtidige økonomiske kurs.