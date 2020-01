Pessimismen er rekordhøj blandt de globale topchefer, og kun et fåtal af danske topchefer tror på stigende vækst i verdensøkonomien i 2020. Det viser en ny global måling blandt 1.500 topchefer.

DAVOS

Pessimismen har for alvor fået tag i de globale topchefer, når det gælder den økonomiske udvikling.

Det viser den netop offentliggjorte Global CEO Survey 2020 fra konsulent- og revisionshuset PricewaterhouseCoopers (PwC).

For første gang i de 23 år, som PwC har gennemført undersøgelsen, forventer over halvdelen af de globale topchefer et fald i den verdensøkonomiske vækst. Kun hver femte topchef tror på stigende vækst.

»Den usikkerhed, som vi ser i dag, er den værste i 40 år, og det præger uvægerligt topcheferne og deres syn på fremtiden. Det samme gør strømmen af negative økonomiske prognoser,« siger Bob Moritz, global bestyrelsesformand for PwC, til Finans.

Endnu mørkere ser de adspurgte danske topchefer på perspektiverne, idet kun 5 pct. vurderer, at 2020 vil byde på stigende verdensøkonomisk vækst.

Undersøgelsen baserer sig på interview foretaget i september og oktober med 1.581 topchefer i 83 lande, heriblandt 74 danske respondenter, der alle hører til blandt landets 700 største virksomheder.

Selvom flere forhold har ændret sig siden da, mener Mogens Nørgaard Mogensen, senior partner og adm. direktør i PwC Danmark, at resultatet fortsat er retvisende.

Det på trods af, at der er kommet mere klarhed omkring Brexit og handelskrigen mellem Kina og USA. Men i begge tilfælde er der fortsat stor usikkerhed om det endelige udfald, samtidig med at flere europæiske økonomier er under pres.

Når det gælder perspektiverne for vækst i egen virksomhed, er de danske topchefer mere fortrøstningsfulde. Således tror 87 pct. af de adspurgte på vækst i de kommende tre år.

»Det skal dog bemærkes, at der inden for det seneste år er sket mere end en halvering i antallet af topchefer, der tror på signifikant vækst i egen virksomhed, såvel på ét som på tre års sigt,« betoner Mogens Nørgaard Mogensen.

De negative fremtidsforventninger flugter med den prognose, som Den Internationale Valutafond (IMF) offentliggjorde mandag, hvor forventningerne til den verdensøkonomiske vækst i forhold til den seneste prognose fra oktober blev sænket med 0,1 procentpoint i 2019 og 2020 samt med 0,2 procentpoint for 2021.

»Nedjusteringen skyldes fortrinsvist negative overraskelser omkring den økonomiske aktivitet i enkelte udviklingslande, primært Indien, der har ført til en nedjustering af vækstperspektiverne i de kommende to år. I nogle tilfælde bunder nedjusteringen i konsekvenserne af stigende social uro,« lyder det fra IMF’s adm. direktør, Kristalina Georgieva, i en skriftlig kommentar til prognosen.

På den positive side noterer IMF, at stemningen i de finansielle markeder er blevet styrket af tegn på, at udviklingen i fremstillingsindustrien og verdenshandelen synes at være ved at vende til det bedre, at centralbankerne fører en meget lempelig pengepolitik, at delaftalen mellem USA og Kina har mindsket risikoen for en eskalering af handelskrigen, og at den konservative valgsejr i Storbritannien nu har fjernet tvivlen om Brexit.

»Vi har endnu til gode at se disse forhold vise sig i de økonomiske nøgletal, og indtil det måtte ske, er trenden fremdeles negativ,« slår IMF-chefen fast.