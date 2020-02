Tyskland er ikke længere Danmarks største eksportmarked. Den titel har USA overtaget.

En epoke i dansk erhvervsliv er slut. Efter flere årtier som Danmarks vigtigste handelspartner blev Tyskland i 2019 vippet af pinden som Danmarks største eksportmarked.

Den titel har USA nu efter et år, hvor den danske eksport af varer og tjenester til USA nåede 157,6 mia. kr. For Tyskland endte tallet på 155,7 mia. kr., viser tal fra Danmarks Statistik.

»Eksporten til Tyskland er ramt af tilbagegang, og da vi samtidig har øget salget til amerikanerne, betyder det, at der er byttet om på topplaceringerne,« lyder det i en kommentar fra Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri (DI).

DI peger på, at Tyskland har været det største eksportmarked siden 1970'erne. Inden da var Storbritannien Danmarks vigtigste samhandelspartner.

Allerede i november kom det frem, at Tyskland kunne miste sin førsteplads. Efter de første ni måneder af 2019 havde USA nemlig overhalet Tyskland med et mulehår.

»Væksten i Tyskland er lav, så fortsat fremgang på det amerikanske marked kan udbygge USA's føring,« lyder det fra Allan Sørensen.

Særligt eksporten af medicin til USA har været stigende, og ifølge Sydbank sætter eksporttallene en streg under, at Danmark er udsat, hvis USA med Donald Trump i spidsen skulle rette blikket mod Europa og Danmark i forbindelse med toldsatser.

»Det er nemlig ikke kun os i Danmark, der har formået at skrue op for eksporten til USA i ly af handelskrigen mellem USA og Kina. Det gælder sådan set EU som helhed, og derfor kan vi glide ind på Trumps radar,« skriver Søren V. Kristensen, der er økonom i Sydbank, i en kommentar.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at eksporten voksede med 8,3 pct. i 2019. Ifølge Ritzau er det det højeste niveau i otte år. Afslutningen på 2019 var dog ikke helt så positiv. Vareeksporten faldt således med 3 pct. i december.

»Opbremsningen i eksporten er bekymrende og viser desværre at den globale afmatning nu er begyndt at snige sig ind på dansk økonomi. Vi er dog overordnet fortrøstningsfulde og forvente at se en bedring i det globale vækstbillede her i 2020. Dermed forventer vi at eksporten genvinder noget af vækstmelodien her i 2020,« skriver Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

De største danske eksportmarkeder er: