Olieprisen er i frit fald: »Dette bliver grimt«

Kollapsede forhandlinger mellem verdens største olieeksporterende lande og Rusland har fået olieprisen til at styrtdykke.

Olieprisen er blevet ramt af et dramatisk fald, der vil gøre voldsomt ondt på både de store olieselskaber og olieeksporterende lande.

Da markedet åbnede i Asien søndag aften dansk tid, faldt priserne mere end 31 pct. Det er det største fald siden Golfkrigen i 1991.

Kollapset på de globale oliemarkeder kommer, efter at forhandlingerne om en ny olieforsyningsaftale mellem Opec og Rusland fredag røg på gulvet. Opec består af 14 lande, herunder Saudi-Arabien, Iran og Irak.

De store olienationer var mødtes til topmøde i skyggen af coronavirussen, som har ramt efterspørgslen på olie hårdt - bl.a. fordi der bliver fløjet mindre, og fordi virusset har sat verdensøkonomien på vågeblus.

Derfor ville Opec-landene, ledet af Saudi-Arabien, have Rusland med på at skære dybt i produktionen for at få oliepriserne op. Men den var russerne ikke med på. Derfor faldt aftalen til jorden.

Efter de mislykkede forhandlinger spåede flere internationale olieanalytikere- og oliehandlere, at vi ville se oliepriserne dykke helt ned til 30 dollars pr. tønde. Det var natten til mandag en realitet.

»Dette bliver grimt,« siger råvarehandler Doug King fra Merchant Commodity Fund til Bloomberg.

En tønde nordsøolie kostede i løbet af natten cirka 31 dollars pr. tønde, men handles nu til cirka 35 dollars. Det er det laveste niveau i årevis.

Den nuværende olieforsyningsaftale mellem Opec-landene udløber med udgangen af marts. Herefter kan de store olienationer altså igen skrue op for produktionen i en verden, der lige nu efterspørger langt mindre end det, som pumpes op af undergrunden.

Rusland kan ifølge storbanken Citigroup balancere sine offentlige budgetter med en pris på under 45 dollars tønden, mens Saudi-Arabien skal låne penge, så snart prisen dykker under 70 dollars.

Det har den for længst gjort.

Alligevel planlægger Saudi-Arabien nu fra april at hæve sin olieproduktion til 10 mio. tønder dagligt, siger kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig har Saudi-Arabiens statslige olieselskab, Saudi Aramco, givet sine nordvesteuropæiske kunder et tilbud om fra april at købe olie til markedsprisen minus en rabat på 10,25 dollars.

»Det er de største rabatter i 20 år. Det er en direkte konfrontation med Rusland, hvis storkunde netop er Nordvesteuropa,« siger Jan Bulov, olieanalytiker i Jyske Bank, til Børsen.