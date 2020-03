Den amerikanske centralbank sænker renten mærkbart og lancerer et massivt lempelsesprogram.

For anden gang på kun to uger sænker den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sin toneangivende rente, så den nu er tæt på 0.

Samtidig lancerer centralbanken en række kvantitative lempelser for i alt 700 mia. dollars. Det skal forsøge at skærme USA's økonomi fra coronavirussens ødelæggende konsekvenser.

Helt konkret sænker Federal Reserve renten med 1 procentpoint, således at rentemålsætningen nu lyder på 0,00-0,25 pct.

»Det er første gang i moderne tid, at den amerikanske centralbank sætter renten ned med hele 1 procentpoint på én gang – det skete ikke engang under finanskrisen,« siger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.

Faktisk er det første gang siden 1984, at Federal Reserve sænker renten så meget på én gang.

»Det siger noget om alvorligheden i den situation, som ikke alene den amerikanske økonomi, men altså den globale økonomi står i lige nu,« lyder det fra Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Finansmarkederne har længe holdt skarpt øje med USA's centralbank - og andre centralbanker for den sags skyld - i håbet om, at den ville træde ind med stimulus oven på de markante aktiefald og den økonomiske opbremsning, som coronavirussen har udløst.

For to uger siden sænkede Federal Reserve sin toneangivende rente med 0,5 procentpoint, men søndagens rentehug - kombineret med de kvantitative lempelser - er altså en historisk stor aktion fra centralbanken.

Federal Reserve siger, at den vil fastholde renten på det nye, lave niveau, indtil den er overbevist om, at økonomien er på fode igen. Samtidig er centralbanken klar til at bruge hele sit arsenal for at holde hånden under økonomien og likviditeten i det finansielle system.

Derfor har Federal Reserve også annonceret, at den vil påbegynde et decideret opkøbsprogram, hvor den over de kommende måneder vil forøge sin beholdning af amerikanske statsobligationer med mindst 500 mia. dollars og sin beholdning af amerikanske realkreditobligationer med mindst 200 mia. dollars.

»Vi har haft nogle meget turbulente uger på finansmarkederne, fordi investorerne har sukket efter modspil fra politikere og centralbanker. Den amerikanske centralbanks annoncering er meget positivt i forhold til at understøtte markedets tillid,« siger Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank.

Også den Europæiske Centralbank (ECB), Bank of England og en række andre centralbanker har den seneste tid været ude med lempelser.

»Det er meget store beløb, som regeringer og centralbanker over hele verden nu sender i omløb i kampen mod coronakrisen,« konstaterer Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.