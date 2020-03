Cheføkonomer om ny hjælpepakke: Uhørt, voldsomt og helt vildt

Flere af landets økonomer er overrasket over størrelsen på den hjælpepakke, som regeringen onsdag har præsenteret som en hjælp til de virksomheder, der er mest presset af coronakrisen.

40.000.000.000 eller 40 milliarder kroner.

Så meget kan den nye hjælpepakke til nødlidende danske virksomheder, som regeringen har præsenteret onsdag, ende med at koste statskassen.

Og det får flere af landets bankøkonomer til at spærre øjnene op.

»Det er nærmest helt vildt, at en dansk regering bare lige bruger 40 milliarder kroner uden nærmere udredning eller stor debat,« siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

»Det er et voldsomt tal i forhold til, at de hidtidige pakker stod til en pris på godt 5 mia. kr. Det er svært at se det som andet end udtryk for, at regeringen nu er blevet meget mere pessimistisk omkring, hvor mange der har brug for hjælp,« siger han.

Hjælpepakken til de coronaramte virksomheder indeholder to initiativer.

Det første indebærer, at virksomheder, der er »ekstraordinært« hårdt ramt af nedlukninger, nu kan få dækket op til 80 pct. af deres faste udgifter til bl.a. husleje og el, hvis omsætningen er faldet mere end 40 pct.

Initiativet er især rettet mod restauranter, hoteller, barer og andre virksomheder, der er lukket helt ned.

Det andet initiativ er målrettet de små selvstændige erhvervsdrivende, som nu også kan få kompensation for deres tabte indtjening, hvis den er på mere end 30 pct.

Konkret kan de få kompensation for 75 pct. af deres omsætningstab - dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

»Det er helt uhørte skridt, som regeringen nu tager i anvendelse. Det er markant mere end finanspolitikken blev ekspanderet med under finanskrisen i 2008-09,« siger Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Troels Kromand Danielsen, cheføkonom i Nykredit, vurderer dog, at hjælpepakken er den rigtige medicin til de pressede virksomheder.

»Regeringen fortsætter sin strategi med at kompensere for virksomhedernes udgifter. Det er også den rigtige strategi, for det helt essentielle i den nuværende situation er at sikre, at virksomheder ikke bukker under, mens vi går på vågeblus i økonomien,« siger han.