Bunden går ud af oliemarkedet

I USA nærmer olieprisen sig 20 dollars pr. tønde efter et fald på 20 pct. onsdag.

Oliepriserne er nu i frit fald.

På oliebørsen i London er prisen på råolie dykket 12 pct. til 25,50 dollars pr. tønde, mens amerikansk råolie på oliebørsen i New York er faldet 20 pct. til 22,45 dollars pr. tønde – den laveste pris i 18 år.

Den virkelighed er for alvor begyndt at rodfæste sig i oliemarkedet, at de lave oliepriser i den nuværende situation ikke vil kunne løfte forbruget.

Store dele af den olieforbrugende verden er lukket ned. Virksomheder, forretninger og restauranter er lukkede. Lufttrafikken er reduceret med mere end 75 pct. Derfor er forbruget af motorbrændstoffer kraftigt faldende, og forbrugerne har ingen muligheder for at udnytte de lave priser til enten at køre mere eller gemme benzin og autodiesel til bedre tider.

Luftfartsselskaber og rederier, derimod, kan låse brændstofpriserne fast og dermed sikre sig lave omkostninger langt ind i fremtiden, men det kræver, at de har råd til at foretage denne risikoafdækning.

Siden årsskiftet er prisen på amerikansk råolie dykket med 65 pct., og i oliemarkedet kan ingen afvise, at prisen vil kunne nå ned på 20 dollars pr. tønde eller derunder, hvilket vil medføre meget store tab i olieindustrien.

To uger inde i oliepriskrigen står de olieeksporterende til store tab.

Saudi-Arabien og enkelte andre lande ved Den Persiske Golf har gamle oliefelter, der fortsat vil kunne producere rentabelt til dagens oliepriser, men den saudiarabiske statskasse vil lide enorme tab.

Rusland, der startede priskrigen ved reelt at trække sig fra samarbejdet med Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec), taber også meget store penge, hvis oliepriserne forbliver på det nuværende niveau.

Saudi-Arabien skal ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) have 84 dollars pr. tønde for at have statsfinansiel balance, mens Rusland hævder at kunne nøjes med 42 dollars pr. tønde.

»Situationen bliver værre dag for dag i takt med, at stort set al turisme i verden er sat i stå. Al sund fornuft tilsiger, at olieproduktionen burde reduceres meget markant, men i stedet ser vi, at overfloden af olie på verdensmarkedet bliver stadigt større. Det er en dødsspiral,« siger Warren Patterson, chefanalytiker for råvarer i hollandske ING.

»Det er værd at bemærke, at olieproduktionen i Libyen er gået i stå på grund af eksportblokaden i landet. Hvis den blev ophævet, ville Libyen på kort tid kunne producere over 1 mio. tdr. i døgnet og dermed forværre ubalancen mellem udbud og efterspørgsel på verdensmarkedet,« føjer han til.

Som handelen har udviklet sig onsdag, har råoliepriserne på vejen ned brudt adskillige psykologiske grænser, der normalt ville kalde på en modreaktion i den computerstyrede del af handelen, men ingen har følt trang til at købe olie selv efter så voldsomme prisfald.