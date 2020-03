Amerikansk hjælpepakke får en værdi på mere end to billioner dollars

En stimuluspakke, som der lige nu bliver forhandlet om i det amerikanske senat, kommer til at bestå af mere end 2 billioner dollars, fortæller Larry Kudlow, økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus.

Mens coronavirus for alvor har ramt USA, er de amerikanske politikere i fuld gang med at støbe en økonomisk hjælpepakke for at dæmpe de økonomiske effekter af coronakrisen.

En stimuluspakke, som lige nu er under forhandling i Senatet, vil med stor sandsynlighed bestå af mere end to billioner dollars, hvilket svarer til 13.500 mia. kr.

Det meddeler Larry Kudlow, økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, ifølge det amerikanske medie CNBC.

Beløbet svarer til 10 pct. af det samlede amerikanske økonomiske output årligt, siger Larry Kudlow ifølge mediet, og det er næsten en fordobling af det oprindelige beløb for hjælpepakken, som USA’s regering meldte ud tidligere på ugen.

Donald Trump præsenterede tidligere på ugen en hjælpepakke på 100 mia. dollars rettet mod ansatte, som er blevet sendt hjem i forbindelse med corona-udbruddet, og udstyr til test af coronavirus.

Det estimeres, at op imod tre millioner amerikanere risikerer at miste jobbet frem mod slutningen af næste uge, skriver CNBC.

Senatet har været under pres i forhold til at få udarbejdet en hjælpepakke til den amerikanske økonomi i tide, da de afledte effekter af coronavirus allerede nu har ramt landet hårdt.

Over store dele af USA er befolkningen blevet bedt om at isolere sig selv, efter mere end 19.000 mennesker er blevet bekræftet smittet med coronavirus og 260 er døde, skriver CNBC.

Alene i New York er der tale om 5.000 smittetilfælde og 43 døde, og staten har lukket for alle butikker, som ikke sælger nødvendighedsvarer. Samme tiltag er på tegnebrættet i Californien, som er den stat med størst økonomisk betydning for USA.

Det forventes, at de nye tiltag vil blive offentliggjort senest mandag, som er den amerikanske regerings egen deadline for en hjælpepakke i forbindelse med coronakrisen.