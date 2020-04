BBC: Derfor er Danmark godt rustet til at modstå økonomisk nedtur

BBC har udvalgt verdens økonomisk mest robuste lande til at klare coronakrisen. Danmark ligger helt fremme.

Danmark er udpeget som et af fem lande i verden, der har den mest robuste økonomi, når det gælder om at klare sig gennem coronakrisen.

Det er BBC, der har foretaget udvælgelsen.

Den baserer sig på forsikringsselskabets FM Globals oprindelige ”2019 Global Resilience Index”.

»Ved at parre disse placeringer med landenes første reaktion på coronaudbruddet har vi identificeret de nationer over hele kloden, der har stor sandsynlighed for at opretholde stabilitet og modstandsdygtighed gennem krisen,« skriver BBC.

I ”2019 Global Resilience Index” indtog Danmark en andenplads efter Norge og foran Schweiz. Men den opgørelse over landenes økonomiske ”modstandskraft” var sammensat, før coronapandemien ramte verden.

Indekset sammensættes blandt andet ud fra faktorer som politisk stabilitet, god selskabsledelse, generelle risikoprofil, forsyningskædernes effektivitet (supply chains) og gennemsigtighed.

BBC har talt med beboere og eksperter i Danmark og de andre lande for at få en forståelse af, hvordan landene klarer sig lige nu og i den nære fremtid.

Hos BBC hæfter man sig blandt ved, at Danmark har vedtaget omfattende hjælpepakker, der både skal hjælpe virksomhederne og de lønmodtagere, der står til at miste jobbet.

Det britiske medie går så langt som til at udnævne Danmark som et forbillede for resten af verden, når det gælder formen af hjælpepakker og for at være blandt de første lande i verden til lukke samfundet ned. Noget, mange andre lande tøvede med.

Udover Danmark er det Singapore, USA, New Zealand og Rwanda, der er udvalgt som de mest modstandsdygtige lande.

I forhold til vores rygmarsreaktion på de ”bedste” lande stikker Rwanda noget ud.

Men BBC begrunder det blandt andet med, at Rwanda i den seneste opgørelse fra FM Global hoppede 77 pladser frem og ligger som det fjerdemest modstandsdygtige land i Afrika.

Desuden påpeger man, at Rwanda havde stor succes med at inddæmme ebola-smitten, da den væltede ind over grænsen fra Den Demokratiske Republik Congo.