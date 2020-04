Effekterne af coronavirussen i USA kommer til at betyde, at Donald Trump kun kommer til at sidde i Det Hvide Hus i én valgperiode.

Donald Trump får kun fire år i Det Hvide Hus. Den amerikanske præsident taber det kommende valg. Sådan lyder det fra den store amerikanske kapitalforvalter Nuveen, som hører til i den øverste del af den globale skala, når man ser på størrelsen af formuen under forvaltning.

Forudsigelsen kommer i en kommentar, hvor kapitalforvalteren har ni andre bud på, hvordan den resterende del af 2020 kommer til at se ud.

»Coronavirus-recessionen og stigningen i arbejdsløsheden betyder, at Donald Trump kun får én valgperiode som præsident,« skriver Robert Dall, der er chefstrateg for aktier i Nuveen.

De seneste tal viser, at 6,6 mio. amerikanere meldte sig ledige i forrige uge. Tallene bliver offentliggjort af U.S. Department of Labor, og tallene kom, efter at de to foregående uger havde vist tal på 3,3 mio. ledige og 6,6 mio. ledige.

Inden coronakrisen var det højeste antal 695.000. Dette tal blev nået tilbage i 1982. Under finanskrisen nåede tallet op på 665.000 i marts 2009.

Men disse tal er altså markant mindre end de tal, der er kommet under coronakrisen. Samlet er der på tre uger ifølge de officielle tal kommet 16,5 mio. ledige amerikanere.

Nuveen er ikke den eneste, der har peget på, at coronavirussen kan blive en stor udfordring for Donald Trump i forhold til et genvalg. I slutningen af februar pegede man på dette i investeringsbanken Goldman Sachs.

»Hvis coronavirus-epidemien får væsentlig betydning for den økonomiske vækst, vil det øge sandsynligheden for, at Demokraterne vinder valget i 2020,« lød det ifølge CNN fra analytikeren Ben Snider, inden coronavirussen for alvor sendte den amerikanske økonomi ud i en dyb krise.

De ni andre forudsigelser fra Nuveen er: