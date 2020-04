Ny voldsom stigning i USA: Over 5 mio. arbejdsløse på en uge

Arbejdsløsheden fortsætter med at stige voldsomt: 5,25 mio. amerikanere har meldt sig ledige på en uge.

Arbejdsløsheden i USA fortsætter med at stige i et tempo, der aldrig tidligere er set. I sidste uge meldte 5.245.000 amerikanere sig ledige, viser netop offentliggjorte tal fra U.S. Department of Labor.

Der er ganske vist tale om et fald på næsten 1,4 mio. amerikanere i forhold til ugen før, men med sidste uges tal er der de seneste fire uger kommet næsten 22 mio. nye ledige i verdens største økonomi.

I Nykredit kalder man dagens tal for »horribelt« og henviser samtidig til, at tallet for de seneste fire uger svarer til, at næsten 14 pct. af arbejdsstyrken nu er uden arbejde.

»Det er et svimlende tal. Varer nedlukningen længe, vil flere og flere begynde at bekymre sig om, hvorvidt de kan finde tilbage i beskæftigelse bagefter. Det kan føre til markant større tilbageholdenhed i forbruget – også for mange af dem, der har penge på kontoen. Det kan være gift for økonomien, hvis den tendens bliver for udbredt. Det kan medvirke til en mere langvarig krise. Det er en af grundene til, at der kan være en mening i at holde folk i beskæftigelse via støtteordninger,« skriver Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit, i en kommentar til tallene.

Inden coronakrisen var det højeste antal på en uge 695.000. Dette tal blev nået tilbage i 1982. Under finanskrisen nåede tallet på en enkelt uge op på 665.000 i marts 2009. Men efter at coronakrisen for alvor ramte USA lød det første tal på 3,3 mio., og ugen efter blev det fordoblet til 6,6 mio. I forrige uge lød tallet også på 6,6 mio., inden de i sidste uge så faldt til 5,25 mio.

I Danske Bank lyder samme toner som fra Nykredit.

»Det er bekymrende, at ledigheden er steget så hurtigt på så kort tid. Vi ved nemlig, at stigende ledighed kan sætte gang i en negativ økonomisk spiral, hvor økonomien ikke hurtigt kommer på fode igen, selv når man også i USA kan begynde at åbne igen,« skriver Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank.

Han påpeger dog, at der samtidig er to faktorer, som man skal huske på, når man ser på tallet.

»For det første er det blevet meget attraktivt for mange amerikanere at modtage den midlertidige markant højere ledighedsunderstøttelse end at være ansat. Det kommer dog ikke uden en vis portion risiko, da der jo ikke er garantier for, at man kan få et job igen på den anden side. For det andet er det amerikanske arbejdsmarked mere fleksibelt, end vi kender det i Europa – det er nemmere at fyre, men det er også nemmere at ansætte igen senere,« noterer han.

I store delstater som Californien og New York er guvernørerne så småt begyndt at tale om at genåbne samfundet igen. I Danske Bank vurderer man, at det hurtigt kan få ledigheden til at falde igen, når det sker.

»Det er dog ikke det samme som at sige, at ledigheden vil være tilbage til samme lave niveau som før – der går nok noget tid, måske år, inden det sker. Man skal dog være varsom med at have al for stor tiltro til prognoser i øjeblikket, da vi økonomer famler lidt i blinde, da den nuværende situation er uden historisk fortilfælde. Det gør det sværere at sige noget konstruktivt om, hvad man kan forvente,« skriver Mikael Olai Milhøj.