Økonomien bevæger sig kun langsomt tilbage til normalen i Kina. Det samme vil formentlig gøre sig gældende i Europa, vurderer man i Nordea.

Økonomierne rundt om i verden kommer ikke til at rejse sig fra sygesengen på få dage, når de har fået rystet coronavirussen af sig. Genopretningen af økonomierne vil i stedet tage længere tid end først ventet. Sådan lyder det fra Nordea, hvor man har set nærmere på kinesiske data, efter at verdens næststørste økonomi er begyndt at komme op i gear igen.

»Det går opad, men det går langsomt. Og meget langsommere, end de fleste havde regnet med,« siger Andreas Steno Larsen, der har titel af global chefstrateg i Nordea.

I Nordea har man set på såkaldte højfrekvente data. Det drejer sig bl.a. om kulforbruget, passagerer i metroerne, salget af ejendomme og endelig hvordan det ser ud med antallet af biografgængere. Ser man på graferne er der ikke meget, der tyder på en såkaldt V- eller U-formet udvikling i økonomien, der beskriver en brat nedgang men ligeså eller næsten ligeså hurtig opgang i den efterfølgende.

I stedet er der snarere tale om et L med en positiv hældning.

»Alle de højfrekvente data viser, at det tager meget længere tid at få normaliseret adfærdsmønstrene. Folk tager f.eks. ikke metroer i samme grad, som de gjorde tidligere,« siger Andreas Steno Larsen.

Brugen af metroer er på ca. halvdelen af den tidligere normal. På vejene er trafikken blevet mere normaliseret i hverdagene. Men i weekenden ligger den fortsat under niveauet inden coronavirussen.

Selv om der ikke er tale om mere traditionelle økonomiske nøgletal, er det interessant at se på udviklingen i Kina.

»Det er det land, der har haft længst tid til at forbedre en exit-plan og er nået længst i forhold til en genåbning. Det er ret interessant, at man kan se så klare effekter. Og jeg tror, at vi vil komme til at se fuldstændig det samme mønster, når vi får normaliseret tilstanden i Europa og Danmark,« siger Andreas Steno Larsen.

Flere økonomer og investorer har tidligere udtalt, at de venter, at der vil blive tale om en V- eller U-formet udvikling i økonomien. Det gælder bl.a. den store amerikanske kapitalforvaltere Pimco, som er én af de største i verden.

»Efter den længste ekspansion i historien dykker verdensøkonomien i øjeblikket ned i det, der let kan blive den dybeste, men også korteste recession i nyere tid,« lød det f.eks. i Pimcos outlook for de kommende seks til 12 måneder i begyndelsen af april.

Den kinesiske storby Wuhan, hvor udbruddet med den nye coronavirus begyndte, blev lukket ned i slutningen af januar for at stoppe spredningen. Det var dog ikke kun i Wuhan, at der blev indført restriktioner. Det gjaldt store dele af Kina, og det er først for nyligt, at myndighederne er begyndt at lempe på restriktionerne.