Argentina oplyste onsdag, at landet ikke havde betalt 500 mio. dollars i renter til sin statsgæld til tiden. Hvis gælden ikke betales inden for 30 dage, vil den blive betragtet som misligholdt.

Argentina har kurs mod sin anden statsbankerot inden for blot to årtier, efter landet onsdag ikke betalte i alt 500 mio. dollars i renter tilbage på sine enorme statsgæld. Nu har landet til slutningen af maj til at finde en løsning.

Det skriver AP.

Gælden har længe været en sten i skoen for den argentinske regering med præsident Alberto Fernández i spidsen. Så sent som for en uge siden fremlagde hans regering en løsning for, hvad der skal ske med landets 68 mia. dollars i udlandsgæld.

Forslaget involverede blandt andet tre års afdragsfrihed og en 62 pct. reduktion i renterne, men det er blevet afvist af en række internationale kreditorer. Hvis der ikke opstår konsensus med disse om gældssanering eller en omlægning af lånene inden for 30 dage, kan landet gå bankerot.

Hvis Argentina ikke har råd til at betale dets kreditorer, kan landet bede om et lån ved Den Internationale Valutafond (IMF) og forsøge at genoprette økonomien. Alternativt kan det nægte at betale gælden og forhandle med kreditorerne, som risikerer at miste sine penge.

Hvad er en statsbankerot? Når et land opgiver at betale af på afdrag eller renter på dets lån, kaldes det en statsbankerot.

Det er ofte lande med en høj udlandsgæld, der går statsbankerot. Lande med en høj indlandsgæld har muligheden for at brandbeskatte borgerne, mens det ikke er muligt med lande med høj udlandsgæld, da gælden skal betales i den valuta, den er optaget i.

Der findes ikke nogen internationale regler for, hvad et land skal gøre, hvis det bliver ramt af en statsbankerot.

Et land, der ikke kan betale sine kreditorer, kan bede om et lån ved IMF, således at samfundet kan køre videre. Alternativt kan landet nægte at betale sin gæld. Kilde: Helge Pedersen og DR. Kilde: Helge Pedersen og DR.

Ligesom andre lande, har Argentina i flere uger været lukket ned for at stoppe spredningen af coronavirus. Allerede før pandemien levede 35,5 pct. af landets befolkning i fattigdom, ifølge AP.

Verdensbanken erklærede i februar landets statsgæld for ’ubæredygtig’ og estimerede, at den argentinske økonomi vil skrumpe 5,7 pct. i år. Det kan meget vel være blevet forværret, efter coronakrisen har ramt.

For 100 år siden var Argentina et af verdens rigeste lande, men landet har i flere år været tynget af skiftende politiske klimaer. Det fortalte Carlos Salas Lind, ekstern lektor på CBS og ekspert i latinamerikanske forhold, til Finans tilbage i september.

»Man har ingen konsensus, og politik er grundlæggende emotionel. Argentina sætter ikke pris på langsigtede økonomiske mål, og landet bliver udsat for alt for mange eksperimenter,« sagde han.

Ustabiliteten i forhold til den økonomiske situation har ført til afholdenhed hos investorerne, og den argentinske pesos er styrtdykket i værdi, uddybede Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

»Dem, der vil låne landet penge, vil gøre det til en høj rente, og det kan være svært for landet at klare, hvis indtægterne svigter. Så kommer man ind i en gældsspiral,« sagde han.

Argentinas regering erklærede onsdag, at den arbejdede på at håndtere gælden, så den både kan sikre landets vækst, samtidig med kreditorerne bliver betalt tilbage, skriver AP.