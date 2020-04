»Det er vild læsning«: Nye tal giver et fingerpeg om, hvor meget økonomien bløder

Erhvervstilliden i Europa er faldet til det laveste niveau i mere end to årtier som følge af coronakrisen.

Hvor hårdt bliver økonomien ramt af coronavirussen fremfærd? Det har vi nu fået endnu et fingerpeg om i form af tal for erhvervstilliden i Europa. Det såkaldte PMI-indeks faldt fra 29,7 i marts til 13,5 i april. Det er det største fald nogensinde i statistikkens historie. Og faldet har sendt indekset ned på det laveste niveau i indeksets 22 år lange historie.

»Det er vild læsning, der med al tydelighed viser, at virusudbruddet har slået al luften ud af den europæiske økonomi,« skriver Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar til tallene.

I februar lå tallet over 50. En værdi over 50 i PMI-indekset viser økonomisk fremgang, mens et tal under 50 er lig med økonomisk tilbagegang.

I Arbejdernes Landsbank kalder man tallene »forfærdelige«.

»Der er tale om en enorm tilbagegang i europæisk økonomi, som er kommet med rivende fart. Vi må med de her tal konstatere, at virkeligheden overgår fantasien. Det er voldsomt og meget værre, end vi i forvejen havde frygtet,« skriver Jeppe Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Udviklingen i Europa minder i øjeblikket om den Kina var igennem. I Kina faldt det såkaldte Caixin-serviceindeks f.eks. fra 51,8 point i januar til et historisk lavt niveau på 26,5 i februar. Efterfølgende viste BNP-tal fra Kina en nedgang i økonomien på 9,8 pct. i første kvartal på kvartalsbasis.

Da PMI-tallene normalt giver en god indikation af, hvordan økonomien udvikler sig, venter man i Dansk Erhverv et »økonomisk tilbageslag af historiske dimensioner«.

Tallene peger nemlig i retning af et fald i BNP i euroområdet i omegnen af 7,5 pct. på kvartalsbasis. Under finanskrisen gav det værste kvartal et fald på 3,2 pct. i BNP.

»Finanskrisen markerede dengang det største økonomiske tilbageslag siden 30’erne. Man skal dog holde sig for øje, at virksomhedernes dystre besvarelser formentlig i høj grad er drevet af den nuværende usikkerhed og dystre stemning. Det er derfor ikke sikkert det økonomiske tilbageslag bliver så voldsomt, som dagens dystre PMI-tal indikerer,« skriver Tore Stramer.

Onsdag viste tal fra Danmarks Statistik, at danskernes tro på økonomien er styrtdykket. Og tallene for de europæiske PMI-tal er også dårligt nyt for den danske økonomi, lyder det.

Danmark er nemlig meget afhængig af at kunne sælge varer og tjenester i udlandet. Og Danmark har dermed svært ved ikke at blive trukket med ned af det voldsomme fald i Europa. Og det kan få konsekvenser for de mere end 800.000 arbejdspladser i Danmark, som er afhængige af eksporten.

»Dansk eksport står foran en kæmpe tilbagegang i 2020. Selv når der bliver åbnet på de udenlandske markeder igen, bliver det utrolig svært at hjemtage nye eksportordrer. Virksomhedernes udenlandske kunder er simpelthen ramt af den største nedtur nogensinde, og det koster ordrer til dansk erhvervsliv,« skriver Allan Sørensen, cheføkonom i Danske Industri, i en kommentar.