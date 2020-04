Ny gigantisk hjælpepakke i USA blev brugt op på én dag

Kongressen i USA måtte torsdag sende 2,1 billioner kroner ud som ekstrahjælp til små virksomheder, men de penge er alle blevet brugt i løbet af én dag, melder bankerne, som skal fordele pengene.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Først sendte USA en hjælpepakke ud til de mindre virksomheder på 2,4 billioner kroner, men den pulje blev brugt op på to uger. Og torsdag kunne politikerne i kongressen så sende yderligere 2,1 billioner kroner afsted.

Problemet er bare, at de penge nu allerede dagen efter også er blevet suget op af nødlidende virksomheder. Det skriver CBS.

Hjælpepakkerne skal gå til at sikre de ansatte løn i en tid med stærkt faldende indtægter, ligesom i Danmark, men de bliver givet som lån og bliver fordelt gennem bankerne. Hjælpen består så især i, at staten går ind og tager 95 pct. af tabet, hvis lånet ikke bliver indfriet.

Meldingen om, at de mange milliarder allerede er blevet brugt, kommer fra bankorganisationen Consumers Bankers Association. Den første pulje af nødlån blev brugt op den 16. april, og siden har ansøgningerne hobet sig op. Der er derfor efter alt at dømme ikke penge tilovers til nye ansøgninger, lyder vurderingen.

Meningen med de to pakker var at hjælpe mindre virksomheder, for de store har deres egne hjælpeprogrammer. Men det viste sig, at også store koncerner kunne ansøge, fordi de blev vurderet på antallet af ansatte på hver arbejdsplads. Dermed kunne en stor restaurantkæde for eksempel få støtte til hver af sine restauranter.

I første runde af hjælpeprogrammet til små virksomheder gik 45 pct. af puljen således til lån på én million dollars eller højere. Det skriver CNN.

Denne gang har politikerne forsøgt at rette op på den skævhed ved at målrette en tredjedel af de 2,1 billioner kroner til banker, som kun betjener mindre virksomheder. Men også her er der rift om pengene, lyder meldingen.