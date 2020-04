Nu er det officielt: Det længste opsving i USA’s historie er forbi og afløst af den værste nedtur siden Anden Verdenskrig.

Coronapandemien forvolder sig stor skade på amerikansk økonomi, at Federal Reserve Bank nu erklærer sig parat til »aggressiv handling«.

»Den fortsatte sundhedskrise vil i den nærmeste fremtid veje tungt på den økonomiske aktivitet, beskæftigelse og inflation, og udgøre betydelige risici for de økonomiske udsigter på mellemlangt sigt,« skriver den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité i en officiel meddelelse efter to-dages møde, der netop er slut.

På en pressekonference, der begynder om kort tid, ventes centralbankchef Jerome Powell at uddybe perspektiverne for amerikansk økonomi.

For at sikre den finansielle stabilitet og holde hånden under amerikansk økonomi har Federal Reserve Bank siden midten af marts opkøbt stats- og realkreditobligationer for næsten 2.000 mia. dollars (13.750 mia. kr.), hvilket er mere end de samlede støtteopkøb i perioden fra finanskrisen ramte i 2008 og frem til 2014.

Til forskel fra det seneste møde i midten af marts, hvor Federal Reserve Bank reagerede præventivt på basis af årtiers erfaringer, forligger der denne gang friske nøgletal.

I 1. kvartal havde USA et fald i den økonomiske aktivitet på 4,8 pct. mod 2,1 pct. i 4. kvartal 2019.

Al den stund, at antallet af registrerede coronatilfælde i USA først begyndte at accelerere i midten af marts, er en vækst på ÷4,8 pct. et forvarsel om, hvad der er i vente, når væksttallene for 2. kvartal offentliggøres om tre måneder.

I 1. kvartal var væksten i privatforbruget ÷7,6 pct., hvilket er det største fald siden 2. kvartal 1980, da det andet olieprischok for alvor havde ramt amerikansk økonomi. De bagved liggende data viser, at mens forbruget af dagligvarer steg 6,9 pct. i marts, faldt varige forbrugsgoder 16,1 pct., mens salg af tjenesteydelser dykkede 10 pct.

Tilsvarende er erhvervslivets investeringer faldet med 8,6 pct. i 1. kvartal, og kombinationen af et fald i privatforbruget og investeringerne er ildevarslende for perspektiverne i verdens største økonomi.

»Tallene for 1. kvartal er kun en forsmag, da nedlukningen rundt om i landet først begyndte i sidste halvdel af marts. Vi forventer nu, at vækstraten i 2. kvartal vil blive ÷34,0 pct. Det vil på nuværende tidspunkt være meningsløst at udtale sig om 3. kvartal,« siger Scott Anderson, global cheføkonom i Bank of the West i San Francisco.

Rådgivningskoncernen Oxford Economics er på linje med Bank of the West med en forventning om en vækstrate i 2. kvartal på ÷36,5 pct.

»Vi går nu ud fra, at nedturen i amerikansk økonomi vil blive tre gange så stor som under finanskrisen, og dermed den alvorligste opbremsning siden Anden Verdenskrig. Det brutale stop for aktiviteten i den private sektor vil til dels blive opvejet af de massive statslige hjælpepakker på mere end 3.000 mia. dollars samt Federal Reserve Banks arsenal på henved 4.000 mia. dollars,« lyder analysen fra Gregory Daco, cheføkonom for USA i Oxford Economics.

»Der skal imidlertid også enorme ressourcer til at genrejse amerikansk økonomi efter den kollaps i handelsvolumen, som vi har set i 1. kvartal, hvor eksporten og importen er faldet henholdsvis 8,7 og 15,3 pct.,« føjer han til.