Ny prognose: EU står over for den dybeste økonomiske krise nogensinde

Den europæiske økonomi vil skrumpe med 7,4 pct. i år som følge af coronakrisen, vurderer EU-Kommissionen i ny prognose. Væksten vil dog komme retur i 2021.

EU-landene står i år over for en økonomisk krise af hidtil usete og historiske dimensioner.

Det vurderer Europa-Kommissionen, som en onsdag har præsenteret en ny økonomisk forårsprognose, der tegner et dystert fremtidsbillede af den europæiske økonomi.

Kommissionen vurderer i prognosen, at de 27 EU-landes samlede økonomi i 2020 vil skrumpe med 7,4 pct. som følge af coronakrisen. Til sammenligning voksede økonomien i EU-landene med 1,5 pct. sidste år.

»Det står nu klart, at EU er på vej ind i den dybeste økonomiske recession i sin historie,« skriver Europa-Kommissionen i prognosen.

Prognosen tegner et billede af den økonomiske udvikling i selve EU og på tværs af de enkelte medlemslande. I eurozonen, som omfatter de lande, der er med i euroen, står væksten til at styrtdykke med 7,7 pct. i år.

Herhjemme står den danske økonomi til at falde med 5,9 pct., vurderer Europa-Kommissionen. Værst står det dog til i de sydeuropæiske lande.

Både Grækenland, Spanien, Italien og Kroatien kan se frem til en minusvækst på mere end 9 pct. i år, mens den franske økonomi vil skrumpe med 8,2 pct.

Og europæerne kan også se frem til længere arbejdsløshedskøer. I prognosen ser Kommissionen, at arbejdsløsheden i EU vil stige fra 6,7 pct. i 2019 til 9 pct. i år.

Danmarks traditionelt største eksportmarkeder står også til at blive hårdt ramt. Den tyske økonomi vil falde med 6,5 pct., mens den svenske står til at blive 6,1 pct. mindre.

»Prognosen er skræmmende læsning for danske eksportvirksomheder. Virksomhederne kan se deres markeder skrumpe kraftigt ind, og der er pt. ingen nye markeder til at tage over. Hele verdensøkonomien er sat på den anden ende af coronakrisen,« siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

Europa-Kommissionen har i prognosen også set på de største økonomier uden for EU. Storbritanniens økonomi står til at dykke med 8,3 pct., mens den amerikanske i år vil skrumpe med 6,5 pct.

Men prognosen indeholder også lys af håb midt i al mørket. Kommissionen vurderer, at økonomien allerede næste år vil slå kraftigt tilbage og genvinde noget af det tabte.

Således står EU-landenes økonomi til at vokse med 6,1 pct. næste år. For Danmarks vedkommende spår Kommissionen, at økonomien herhjemme vil stige med 5,1 pct. i 2021.