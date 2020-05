Næsten 3,2 mio. amerikanere meldte sig ledige den foregående uge, viser nye tal. Omkring 33 mio. er nu blevet arbejdsløse under coronakrisen.

Antallet af amerikanere, der bliver arbejdsløse under coronakrisen, fortsætter med at skyde i vejret med voldsom fart.

Den seneste uge har 3.169.000 amerikanere søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse, viser netop offentliggjorte tal fra U.S. Department of Labor.

Dermed er antallet af amerikanere, der har meldt sig ledige siden coronavirussen ramte landet for syv uger siden, nu oppe på mere end 33 millioner.

»Det er en stigning af historiske dimensioner. Ledigheden i USA har nu ramt et niveau på over 20 pct. Vi skal helt tilbage til depressionen i 1930’erne for at finde et højere ledighedsniveau. Dengang toppede ledigheden lige under 25 pct.,« skriver Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Tallet på 3,2 mio. er et mindre fald set i forhold til ugen før, hvor 3,8 mio. amerikanere meldte sig ledige. Og det er næsten en halvering sammenlignet med de første uger under coronakrisen, hvor de ugentlige ledighedstal var helt oppe og ramme 6,6 mio.

En stor del af de mere end 33 mio. amerikanere, der nu har meldt sig ledige, er sendt hjem på midlertidige ordninger. Derfor har de indtil videre et job at vende tilbage til.

Men frygten er, at deres arbejde er væk, når coronakrisen ebber ud, hvilket vil efterlade USA med et langt højere ledighedstal end da krisen ramte.

»Desværre er risikoen, at den høje ledighed bider sig fast og sætter gang i en traditionel negativ recessionsspiral, der trækker krisen i langdrag,« siger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.

»Folk vil holde på pengene af frygt for at miste deres arbejde, og dermed vil forbruget ikke komme tilbage, selv når økonomien åbner op,« fortsætter han.

Bider krisen sig fast i den amerikanske økonomi, vil det også få alvorlige konsekvenser for de danske eksportvirksomheder.

Sidste år eksporterede Danmark varer og tjenester til det amerikanske marked for 155 mia. kr.

»Situationen på det amerikanske arbejdsmarked giver rystelser i hele verden. USA er lokomotivet, der sætter tempoet i verdensøkonomien, og dermed har udviklingen også stor betydning for dansk erhvervsliv, som står over for en stor nedtur i eksporten,« siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.