Nu er mere end 36 mio. amerikanere blevet arbejdsløse under coronakrisen

Næsten 3 mio. amerikanere meldte sig ledige den foregående uge, viser nye tal. Over 36 mio. er nu blevet arbejdsløse under coronakrisen.

Næsten 3 mio. amerikanere kunne i sidste uge tilføje deres navne på den alenlange liste over personer, der er blevet ledige under coronakrisen.

Ifølge nye tal fra U.S. Department of Labor søgte 2.981.000 amerikanere om arbejdsløshedsunderstøttelse den seneste uge.

Dermed er det samlede antal, der har meldt sig ledige siden coronavirussen ramte landet for otte uger siden, nu oppe på mere end 36 mio. personer.

»På to måneder har svimlende 36,5 mio. amerikanere anmodet om ledighedsunderstøttelse. Med andre ord har vi fået en rekorddyb krise på ekstremt kort tid. Det tog 10 år for beskæftigelsen at stige med 22 mio., men den beskæftigelsesfremgang er altså mere end forsvundet som dug for solen,« siger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.

Set i forhold til sidste uge er der dog tale om et fald. Her meldte 3.176.000 amerikanere sig ledige, mens tallet for to uger siden lød på 3,8 mio.

Faktisk er tallet det laveste siden coronavirussen ramte USA, hvor 6-7 mio. amerikanere meldte sig ledige i krisens anden og tredje uge.

»Det er helt forventeligt, at tallet løjer af, da mange af de værst ramte brancher allerede har nedbragt beskæftigelsen betydeligt. Det gælder fx hotel- og restaurationsbranchen, hvor beskæftigelsen i USA blev halveret i april,« siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit Markets.

Med til historien hører det dog, at en stor del af de millioner amerikanere, der har meldt sig ledige, er sendt hjem på midlertidige ordninger.

Samtidig er arbejdsløshedstallene er ikke steget tilsvarende de seneste otte uger, da andre er kommet i beskæftigelse i samme periode.

»Tal fra forrige uge røber, at antallet af amerikanere, der i mere end en uge har modtaget understøttelse ligger på ca. 23 mio. Der skal så lægges 3 millioner nye ledige fra sidste uge oveni, men det er trods alt stadig et stykke under de 36 mio.,« siger Frederik Engholm.