Coronakrisen har kostet mere end 40 millioner amerikanere jobbet

Antallet af amerikanere, der har meldt sig ledige under coronakrisen, har nu krydset 40 mio., viser nye arbejdsløshedstal fra USA.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

De amerikanske arbejdsløshedskøer fortsætter med at vokse.

Mere end 2,1 mio. amerikanere meldte sig ledige i sidste uge, og dermed har mere end 40 mio. nu mistet jobbet siden coronakrisen for alvor ramte USA for ti uger siden.

Det viser netop offentliggjorte tal fra U.S. Department of Labor.

I alt 2.123.000 amerikanere søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse i sidste uge, hvilket er et mindre fald i forhold til ugen før, hvor tallet lå på 2,4 mio.

»Ledigheden stiger stadig i et ekstremt højt tempo og langt hurtigere end under finanskrisen. Da finanskrisen var på sit højeste, blev der kun afskediget 650.000 amerikanere om ugen. I det lys er 2,1 millioner nyledige på en enkelt uge jo et voldsomt stort talt, « siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

Set i forhold til sidste uge er der dog tale om et fald. Her meldte 2,4 amerikanere sig ledige, mens tallet for to uger siden lød på knap 3 mio.

Faktisk er tallet det laveste siden coronavirussen ramte USA, hvor 6-7 mio. amerikanere meldte sig ledige om ugen.

»Det tegner et billede af, at det største slag allerede har fundet sted. Det negative er, at det også er et resultat af, at arbejdsløsheden allerede er ekstrem høj mange steder og potentialet for yderligere stigning derfor begrænses,« siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Ifølge Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, er der flere tegn på, at det amerikanske arbejdsmarked er ved at finde fodfæste på trods af de 2,1 nye ledige amerikanere.

»Antallet af gentagne ansøgninger faldt med hele 4 mio., som en indikation på at arbejdsmarkedet stabiliseres. Det er et rigtig godt tegn,« siger han.