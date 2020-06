I et interview med CNBC fortæller en sort kvindelig iværksætter om sine oplevelser med strukturel racisme.

Debatten om strukturel racisme er på højeste blus i USA efter sidste uges politimord på afroamerikaneren George Floyd, der har ført til landsdækkende demonstrationer.

Men findes strukturel racisme også i iværksætterverdenen?

Ifølge forretningskvinden Imam Abuzeid, er svaret et rungende ja.

I et interview med det amerikanske medie CNBC fortæller hun om sin kamp for at få succes.

Imam Abuzeid er en del af en lille gruppe af kvindelige, sorte iværksættere i den voksende sundhedssektor, der specialiserer sig inden for tech.

Sidste gang hun søgte finansiering hos investorer, besøgte hun en virksomhed i Silicon Valley, hvor hun blev forvekslet for at være et madbud.

Abuzeid endte ikke med at lave en aftale med Silicon Valley-virksomheden, men hun endte dog alligevel med at samle mere end 112 mio. kroner ind til sit firma Incredible Health, som bygger software, der hjælper hospitaler med at hyre nye ansatte.

Omkring 20 pct. af sundhedspersonalet, som Incredible Health hjælper med at ansætte, kommer fra en etnisk minoritetsbaggrund.

I USA udgør kvinder 65 pct. af sundhedssektoren, og de står samlet set for 80 pct. af de finansielle beslutninger. Det er dog kun 13 pct. af de administrerende direktører i sundhedsbranchen, der er kvinder.

En undersøgelse fra 2018 viser, at ud af mere end 563 mia. kroner, der blev investeret i nystartede virksomheder, gik blot 2,2 pct. til kvindelige grundlæggere. Mindre end én procent gik til sorte kvindelige iværksættere

Ifølge Imam Abuzeid giver den manglende lighed ingen mening. Det er derimod en god forretning at bygge opbygge en virksomhed med diversitet, da man kommer til at afspejle de kunder, man gerne vil komme i kontakt med.

Samtidig henviser Abuzeid til en undersøgelse fra Harvard Business Review, der viser, at start ups med diversitet skaber højere omsætning og tager bedre, hurtigere og mere innovative beslutninger.

Næsten 40 pct. af den amerikanske befolkning tilhører en etnisk minoritet eller raceminoritet.