222.100 lønmodtagere var hjemsendt på lønkompensationsordningen i april.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Især i hovedstadsområdet var mange sendt hjem på ordningen. Tårnby har med stor afstand den højeste andel lønkompenserede job. 43,8 procent af de private job i april var omfattet af ordningen.

»Det er et voldsomt højt antal, der primært skal ses i sammenhæng med, at Tårnby kommune huser Københavns Lufthavn, der er meget hårdt ramt af viruskrisen,« skriver Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Her er de kommuner med flest og færrest på lønkompensation Her er en liste over kommuner med højeste andel job med lønkompensation fordelt på kommuner: Tårnby: 43,8 procent.

Rødovre: 18,8 procent.

Frederiksberg: 15,5 procent.

Vallensbæk: 14,7 procent.

København: 14,2 procent. Her er en liste over kommuner med laveste andel job med lønkompensation fordelt på kommuner: Odsherred: 5,4 procent.

Nordfyn: 5,3 procent.

Gladsaxe: 5,2 procent.

Samsø: 4,8 procent.

Kalundborg: 4,3 procent. Kilde: Danmarks Statistik

Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, anser også tallet i Tårnby Kommune som opsigtsvækkende.

»Det er nærmest grotesk, at nedlukningen af Kastrup Lufthavn betyder, at næsten 44 pct. af alle job i kommunen i april var omfattet af lønkompensation. Men at også over 14 pct. af jobbene i så stor en kommune som København var lønkompenserede i april, er helt vildt og bomber hovedstadens arbejdsmarked flere år tilbage,« skriver han i en kommentar.

De fem kommuner med den højeste andel af personer på lønkompensation er i og omkring hovedstaden. Det skal ifølge Tore Stramer ses i sammenhæng med, at hotelbranchen og oplevelsesindustrien har været særlig hårdt ramt, og at meget af den er beliggende i København.

Dagens tal fra Danmarks Statistik er som sagt fra april. I maj skønnede regeringens økonomiske ekspertudvalg, at mellem 90.000 og 100.000 danskere fortsat var hjemsendt med lønkompensation.