Bunden er nået, når man ser på antallet af jobopslag. Det er godt nyt for den enkelte jobsøgende og for dansk økonomi.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jagten på den rette medarbejder er blevet genoptaget i flere danske virksomheder, efter at den danske økonomi er blevet genåbnet.

Det viser data, som Danske Bank har trukket fra Damvad Analytics.

»Tallene for juni viser, at det er begyndt at gå fremad. Det kan være virksomheder, der har været tilbageholdende på grund af usikkerheden som følge af coronakrisen, men det kan også være virksomheder, som under genåbningen oplever, at efterspørgslen stiger og derfor har brug for nye folk,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Det er et ret godt tegn, at virksomhederne allerede nu har mod på at ansætte. Søren V. Kristensen, cheføkonom, Sydbank

Da coronakrisen ramte Danmark, dykkede antallet af jobopslag fra 25.404 i februar til 16.848 i marts. I april dykkede tallet igen, inden det tog et hop opad i maj. Og fra maj til juni steg antallet af jobopslag med 7,4 pct., så det nåede op på 18.630.

»Det er et ret godt tegn, at virksomhederne allerede nu har mod på at ansætte,« siger Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

Jobopslagene er ikke kun interessante for den enkelte. De er også interessante for økonomer, da de normalt er en god og tidlig indikator for den økonomiske udvikling, lyder det fra Danske Bank.

»Under finanskrisen dykkede de tal, før virksomhederne begyndte at fyre. Denne gang faldt antallet af jobopslag, samtidig med at fyringer kom. Det viser, at virksomhederne reagerede meget hurtigt på nedlukningen. Dette stød mod økonomien er anderledes, end hvad man normalt ser. Fra den ene dag til den anden fyrede virksomhederne, fordi de ikke havde brug for folk, og usikkerheden steg helt enormt,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Mens antallet af jobopslag faldt i foråret, steg ledigheden. Inden coronavirussen fik regeringen til at lukke ned for landet, lå ledigheden på 3,7 pct., men den er nu steget til ca. 5,5 pct.

»Det er derfor en god nyhed for de arbejdsløse, at antallet af opslåede job stiger. Hvis man blev arbejdsløs i april, var der meget få job at søge. Der er stadig væsentligt færre job end i begyndelsen af året, men det går i det mindste den rigtige vej, og fremgangen er bredt funderet på forskellige uddannelsesgrupper,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

På trods af fremgangen i antallet af jobopslag ligger det fortsat 8,5 pct. under niveauet fra sidste år. I Sydbank hæfter man sig dog mest ved fremgangen.

Det bliver interessant at følge, om der senere kommer en effekt i industrien, fordi eksporten lider. Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom, Danske Bank

»Den siger noget om, at der er sug i arbejdsmarkedet. Der er selvfølgelig også mange, der ryger ud i øjeblikket, men det vidner om, at vi i Danmark er sluppet forholdsvist billigt indtil nu,« siger Søren V. Kristensen.

Selv om tallene er begyndt at pege i den rigtige retning, er det ikke ensbetydende med, at coronakrisen er et overstået kapitel, lyder det fra Danske Bank.

»Det bliver interessant at følge, om der senere kommer en effekt i industrien, fordi eksporten lider. For det siger noget om, hvor dyb krisen bliver som følge af en svag verdensøkonomi. Der er styr på meget af det indenlandske, nu er spørgsmålet, hvordan det går i udlandet. Fremstillingsindustrien er den branche, jeg vil holde mest øje med den kommende tid,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.