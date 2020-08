Det amerikanske kongetal overrasker positivt

Der blev skabt 1,8 mio. job i USA i juli, viser ny jobrapport. Det er mere end estimatet på 1,5 mio. job. Økonomerne advarer dog om at tolke tallet for positivt.

Der blev i juli skabt flere job i USA, end økonomerne og analytikerne havde spået om.

Det viser den seneste amerikanske jobrapport, der er offentliggjort torsdag.

Den månedlige jobrapport, der også er kendt som Kongetallet, viser, at beskæftigelsen uden for landbruget steg med 1,8 mio. personer i juli, hvilket er et stykke over økonomernes estimat, der lød på 1,48 mio. nye job.

Til sammenligning blev der måneden før skabt 4,8 mio. nye job, hvilket er den største jobvækst, der nogensinde er registreret i statistikkens levetid siden slutningen af 1930’erne.

Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank, advarer dog mod at tolke jobfremgangen for positivt.

»Fremgangen fortsatte i juli på det amerikanske arbejdsmarked, men tempoet gearede ned sammenlignet med de foregående måneder. Derfor er det fortsat sådan, at mange millioner af jobs mangler at blive genskabt, før hullet fra de skræmmende store fald i beskæftigelsen i marts og april bliver lukket,« siger han og tilføjer:

»1,8 mio. nye job havde i en normal måned været et vanvittigt flot tal, men intet er normalt i øjeblikket. Tværtimod er et tal på 1,8 mio. nu et vidnesbyrd om, at det bliver meget svært at indhente det tabte.«

Det amerikanske arbejdsmarked mistede lidt af pusten i juli, fordi nogle af landets største stater som Californien, Florida og Texas har været ramt af nye coronaudbrud, der har ført til omfattende nedlukninger af bl.a. barer, restauranter og butikker.

Og det gør svært for det amerikanske arbejdsmarked at indhente de millioner af job, der foreløbig er forsvundet som følge af coronakrisen, som især i foråret sendte millioner af amerikanere ud i ledighed hver uge.

I de første uger af coronakrisen i marts lå tallet på mellem 6 og 7 mio. nye ledige hver uge.

»Der er langt igen, før beskæftigelsen rammer niveauet fra før coronakrisen, hvis ikke den økonomiske genopretning får bedre fat. Beskæftigelsen er i øjeblikket stadig knap 13 mio. lavere end i februar,« siger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.

Samtidig med offentliggørelsen af jobrapporten, har det amerikanske beskæftigelsesministerie offentliggjort nye tal for arbejdsløsheden. De viser, at arbejdsløsheden i juli lå på 10,2 pct. sammenlignet med 11,1 pct. i juni og 13,3 pct. i maj.

Trods den faldende arbejdsløshed bør man stadig være dybt bekymret for den amerikanske økonomi, påpeger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

»Selv om arbejdsløsheden tidligere i coronakrisen var helt oppe på næsten 15 pct., så er status, at den ekstremt høje arbejdsløshed fortsætter. Det er dybt alarmerende for den amerikanske økonomi. Bliver arbejdsløsheden ved med at ligge på så højt et niveau, så vil det sætte dybe spor i økonomien og øge risikoen for, at krisen bider sig fast og bliver langvarig,« siger han.