De seneste fire uger er antallet af corona-ledige faldet med 30 pct.

Køen af personer, der er blevet ledige under coronakrisen, fortsætter med at svinde ind.

Den seneste uge er der forsvundet flere end 3.000 ledige fra denne kø. Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Dermed er den samlede stigning i antallet af ledige siden den 9. marts nu nede på 35.091, og den samlede ledighed er nu på 166.882.

I Danske Bank påpeger cheføkonom Las Olsen, at man skal være varsom, når man tolker tallene, da de både kan blive revideret og ikke er omregnet til fuldtidspersoner.

»Men at august er gået markant bedre end ventet, er der ikke tvivl om,« skriver Las Olsen i en kommentar til tallene.

For en uge siden lød de to tal på henholdsvis 38.241 og 170.043 personer, og ifølge Danske Bank er der de seneste fire uger blevet skåret 30 pct. af den ledighed, som er blevet skabt under coronakrisen.

»Recessionen var helt ekstremt dyb men også helt ekstremt kort. På få dage i marts og april forsvandt der lige så mange job, som der normalt gør på flere år under en krise, og hvis man medregner de hjemsendte med løntilskud var det fuldstændig ekstremt. Heldigvis er opsvinget også ekstremt, og det fald, vi nu ser i arbejdsløsheden, er også historisk,« skriver Las Olsen.

Tallene toppede den 1. juli, hvor der samlet var 186.395 ledige. Det svarede til en stigning på 54.589 personer under coronakrisen. Siden dengang er tallet faldet med næsten 20.000.

»Midt i glæden skal man altså huske, at vi ikke er fri af krisen, og der stadig er 35.000 flere arbejdsløse end i februar. Det kommer givetvis til at tage noget længere tid, før vi kommer hele vejen tilbage, fordi der jo altså stadig er nedlukninger og begrænsninger, og fordi krisen givetvis vil sidde en tid endnu i bevidstheden hos forbrugere og virksomheder i ind- og udland,« lyder det fra Las Olsen.