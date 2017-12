DF-profil driver restaurant uden overenskomst

Dansk Folkepartis Kim Christiansen har ingen overenskomst med de ansatte på sin restaurant. Det får nu 3F til at reagere.

Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen har ikke en overenskomst for sine ansatte på den restaurant, som han driver i Mariager ved siden at sit job som medlem af Folketinget. Det skriver Avisen.dk.

Kim Christiansen søgte for kort tid siden en smørrebrødsjomfru- og serveringspersonale til restaurant A Porta. Men han vil selv aftale løn- og arbejdsvilkår med de ansatte uden om arbejdsmarkedets parter.

- Jeg skal bare ikke have overenskomst med nogen. Jeg har en virksomhed, som jeg lægger en masse timer i, hvor jeg i øvrigt har to ansatte. Dem skal jeg da ikke sidde og tegne en overenskomst med. Hold nu op, siger han til Avisen.dk.

Han understreger, at han betaler de ansatte en ordentligt løn.

- De lønninger, jeg betaler til mine medarbejdere, er ikke afhængig af en overenskomst. Og jeg lønner ikke under overenskomsten, siger Kim Christiansen.

Det er fagforbundet 3F, der tegner overenskomster for ansatte på restauranter. Her er man forarget over, at et fremtrædende medlem af Folketinget ikke vil tegne en overenskomst for sine ansatte.

- Det er sørgeligt. Jeg vidste slet ikke, at han havde en restaurant, men det skuffer mig, at han ikke har orden i eget hus, når man er valgt til Folketinget og siger, man repræsenterer arbejderne siger John Frederiksen, forhandlingssekretær i 3F Privat service, Hotel og Restauration.

Á Porta er ikke kendt af den lokale 3F-afdeling for at have nogen udeståender eller personalesager med de ansatte. Alligevel undrer man sig over, at Kim Christiansen har undladt at tegne overenskomst med sine ansatte.

- Hvis man som DF’er gerne vil profilere sig som værende et arbejderparti, så kan det undre, at man ikke har tegnet nogen overenskomst, når man er erhvervsdrivende, siger Karsten Sørensen, der er faglig sekretær i 3F Mariager.

Derfor får sagen nu Karsten Sørensen, til at lægge vejen forbi Á Porta til en snak med Kim Christiansen.

- Hvis man er et arbejderparti, så støtter man op om den danske model og det overenskomstmæssige system, vi har. Når man oven i købet er en offentlig person, som Kim Christiansen er, så bør man henvende sig til fagforeningen uopfordret. Men nu tager vi ud og besøger ham, og så håber vi på, at vi kan få bragt tingene i orden, siger Karsten Sørensen.