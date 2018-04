Politikere skyder 4,6 mia. kr. i Femern-projektet uden grønt lys fra Tyskland

Danske politikere satser milliarder på Femern-projektet, mens en tidligere statssekretær i Slesvig-Holsten advarer om, at meget kan gå galt.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Et flertal i Folketinget har sagt ja til at bruge 4,6-5,2 mia. kr. på Femern-projektet, før man overhovedet ved, om man får grønt lys fra Tyskland til at bygge tunnelen som planlagt. Det viser Jyllands-Postens beregning på baggrund af Femerns egne tal og estimater for udgifter frem til slutningen af 2020.

Hvis der skulle opstå uventede problemer med den tyske byggetilladelse, kan pengene i sidste ende være spildt. I sidste måned valgte transportminister Ole Birk Olesen (LA) og en enig forligskreds at fremrykke investeringer for 320 mio. kr.

Professor på RUC Bent Greve, der har en doktorgrad i offentlig forvaltning ved RUC, kritiserer politikerne for at bruge unødvendigt mange penge, før projektet er 100 pct. sikkert.

»At investere 5 mia. kr., før man er sikker på, om man kan gå videre med projektet, forekommer som et overraskende stort tal. Selvfølgelig vil der være omkostninger til VVM-undersøgelser, projektering og andet, men det koster altså ikke så mange penge,« siger Bent Greve.

Udfordringen for Femern-projektet er, at der venter en retssag forude, hvor tyske modstandere vil forsøge at stoppe byggeriet.

Usikkerhed ved retssag

Transportministeriet og politikerne regner med, at de tyske myndigheder godkender Femern-tunnelen i slutningen af 2018, og at man derefter skal bruge to år på at vinde retssagen. Men sådan kommer det ikke nødvendigvis til at gå. Frank Nägele var i perioden 2012-2017 statssekretær i delstaten Slesvig-Holsten, hvor han bl.a. havde ansvaret for godkendelsen af Femern-forbindelsen. Han påpeger, at der er store usikkerheder forbundet med retssager som den, Femern skal igennem.

»Når sager kommer for forvaltningsretten i Leipzig har jeg ofte været overrasket over, hvad der er sket. Derfor mener jeg, at det er farligt at spekulere i udfaldet af en sådan retssag,« siger Nägele.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er blevet præsenteret for Jyllands-Postens beregninger, men han har afvist at stille op til interview. I en mail skriver ministeren:

»For så vidt angår spørgsmålet om fortsatte investeringer i Femern Bælt-forbindelsen, hvis en retssag medfører, at projektet løber ind i problemer, må det i sagens natur bero på en konkret vurdering, hvis en sådan situation skulle opstå.«