For lidt kontrol, for meget kontrol. Pendulet har svinget meget i det tidligere og offentligt hårdt kritiserede Skat. Nu bebuder chef for Skattestyrelsens nye kontrolafdeling en konsekvent kurs, der skal afhjælpe handlingslammelse i organisationen.

Skattestyrelsen vil lade skattehammeren ramme hårdt, hvis du snyder i skat. Sådan lyder den nye og klare kurs fra Steen Bechmann Jacobsen, der står i spidsen for styrelsens nye afdeling for Særlig Kontrol.

»Vi skal slå hårdt ned på dem, der vil snyde i skat. Det er enormt vigtigt for skattemoralen og retsfølelsen, at vi forfølger sådanne sager. Ellers underminerer det tilliden til hele systemet,« siger fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen.

Netop Skats indsats mod skattesnydere har de seneste år levet en omtumlet tilværelse. I 2013 nedlagde daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) Skats særlige afdeling for økonomisk kriminalitet. Det skete efter en stribe enkeltsager, hvor Skat havde brudt de retssikkerhedsmæssige principper, og kendte danskere som bl.a. erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen og fotomodellen Camilla Vest fejlagtigt fik kæmpebøder.

Den store offentlige kritik af Skats kontrol har i Steen Bechmann Jacobsens øjne været med til at handlingslamme organisationen, så medarbejderne nærmest ikke turde kontrollere mistanker af frygt for at ende i en offentlig gabestok.

»Pendulet har svinget gevaldigt i det tidligere Skat. For nogle år siden havde man en opfattelse af, at Skat gik for hårdt til værks, mens Skat i andre perioder er blevet beskyldt for ikke at kontrollere nok,« siger Steen Bechmann Jacobsen, der nu udstikker en ny konsekvent kurs.

Skat må ikke lokke folk ud i situationer, hvor de kommer til at lægge løkken om egen hals. Christian Bachmann, Formand for Danmarks Skatteadvokater

Skat tabte i efteråret 2017 et mangeårigt slagsmål med erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen om en trecifret millionregning. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) konstaterede dengang, at myndighederne havde »begået væsentlige processuelle fejl«.

Formand for Danmarks Skatteadvokater, advokat Christian Bachmann, har kritiseret Skat i skarpe toner for at se stort på retssikkerheden i jagten på skattekroner. Han håber, Skattestyrelsen husker at forklare folk deres rettigheder, når den hårde kurs skal udleves.

»Hvis Skat går hårdt til værks, er det typisk sådan, at folk ikke har pligt til at udtale sig, fordi de risikerer et personligt strafansvar. Skat må ikke lokke folk ud i situationer, hvor de kommer til at lægge løkken om egen hals. Så Skat skal huske de grundlæggende retssikkerhedsgarantier, også når de går på fisketur,« siger han.

Efteruddannelse i bl.a. retssikkerhed skal sikre, at kontrollen kører snorlige fremadrettet, understreger Steen Bechmann Jacobsen.

»Det er utroligt afgørende at overholde retssikkerhedsprincipperne. Hvis ikke vi gør det, så falder vores arbejde til jorden. I yderste konsekvens kan det betyde, at sagerne ikke bliver til noget, og kriminelle risikerer at gå fri på grund af fodfejl,« siger han.