Medie: Regeringen dropper at sænke arveafgiften

Arveafgiften bliver ikke sænket i forbindelse med den kommende finanslov, sådan som regeringen ellers tidligere har ønsket. Dansk Folkeparti siger nej.

Der bliver ikke tale om at sænke arveafgiften, når regeringen torsdag præsenterer sit forslag til en ny finanslov.

Årsagen er, at VLAK-regeringens støtteparti Dansk Folkeparti (DF) har sagt klar nej til at sænke arveafgiften. Det fortæller Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen til Børsen.

»Vi har i forbindelse med finansloven fået et meget klart signal fra DF om, at der ikke vil blive taget godt imod det, hvis regeringen spiller ud på noget med arveafgiften,« siger Joachim B. Olsen.

Både skatteminister Karsten Lauritzen (V) og De Konservatives finansordfører Anders Johansson bekræfter over for Børsen, at en sænkelse af arveafgiften er pillet ud af det kommende finanslovsudspil for at undgå et større slagsmål med Dansk Folkeparti.

En sænkelse af arveafgiften har ellers længe stået højt på den politiske ønskeseddel i regeringen - især hos Liberal Alliance og De Konservative.

»Arveafgiften er dybt urimelig. Staten skal simpelthen holde sig væk, når et familiemedlem ønsker at lade værdier gå videre til næste generation,« skrev justitsminister og formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, i et opslag på Facebook tilbage i maj.

Den kommende finanslov er regeringens sidste skud i bøssen inden det folketingsvalg, der skal afholdes senest næste sommer, og derfor har der fra flere sider i regeringen været et ønske om, at en sænkning af arveafgiften skulle bringes på bordet som en del af efterårets finanslovsforhandlinger.

Men det ønske må regeringen nu tilsyneladende droppe.

Arveafgiften, eller bo- og gaveafgiften som er det mere officielle navn, er i dag på 15 pct. af den formue, der er tilbage efter et bundfradrag på 289.000 kr.

Regeringen har allerede sammen med Dansk Folkeparti besluttet at sænke afgiften ved overdragelse af virksomheder fra 15 til 5 pct. frem mod 2020. Den aftale blev indgået sidste år.

Hos den borgerlig-liberale tænketank Cepos ærgrer cheføkonom Mads Lundby Hansen sig over, at arveafgiften er pillet af programmet.

»Det er rigtig ærgerligt, at VLAK må opgive at sænke arveafgiften. Arveafgiften er en ekstra opsparings-skat og den svækker opsparingen og velstanden. Arveafgiften på 15 pct. kommer oven på de i forvejen høje skatter på op til 42 på aktie- og renteindtægter,« siger han.