Ny strategi på plads i kampen mod hvidvask: Politikere vil lade banker indefryse mistænkelige transaktioner

I kølvandet på Danske Banks hvidvaskskandale er partierne bag bankpakkerne blevet enige om en ny hvidvaskstrategi, erfarer Finans.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Danske Banks hvidvaskskandale får nu politisk efterspil. En ny hvidvaskstrategi er ifølge Finans’ oplysninger klar.

Den indeholder bl.a. et forslag om en ny fast track-ordning, så bankerne kan indefryse åbenlyst mistænkelige transaktioner, mens bagmandspolitiet undersøger sagen.

Samtidig er partierne i den såkaldte bankpakkeforligskreds enige om at udvide fit&proper-kravet, så det ikke længere kun er bestyrelse og direktion, der kan rammes af Finanstilsynets hammer og blive erklæret uegnede til at lede en finansiel virksomhed. Også længere ned i organisationen skal medarbejdere kunne rammes af dette krav, lyder det i aftalen ifølge Finans’ oplysninger. Det drejer sig bl.a. om bankernes hvidvaskansvarlige og andre nøglepersoner i bankerne.

Socialdemokratiets forhandler, Morten Bødskov, glæder sig over, at partiet har fået regeringen og den øvrige forligskreds med på de to stramninger.



»Det var været vigtigt for os at sikre, at det nu ikke bare er bankledelsen men også nøglearbejdere, som kan straffes,« siger han.

Ekstra tiltag i hvidvaskstrategien

- Bøderne for at overtræde hvidvaskloven forøges med op til 700 pct.



- En ny fast track-ordning indføres, hvor bankerne kan indefryse åbenlyst mistænkelige transaktioner, mens bagmandspolitiet undersøger sagen.



- Nye krav om dokumenteret opfølgning på whistleblowerhenvendelser og udarbejdelse af hvidvaskpolitik.



- Fit & proper-kravet udvides til hvidvaskansvarlige og samtlige nøglepersoner i pengeinstitutterne.



- Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for at stramme medvirken-ansvaret ved undladelser eller passivitet i hvidvasksager.



- Aktiv dansk deltagelse i det kommende internationale arbejde med at styrke samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask på tværs af lande.

Ifølge Finans’ oplysninger indeholder den nye hvidvaskstrategi bl.a. følgende tiltag:

Hvidvaskstrategien forøger samtidig bøderne for at overtræde hvidvaskloven med op til 700 pct. Det sker ifølge Finans’ oplysninger for at sikre, at det danske bødeniveau ligger i den absolutte top i Europa.



Og den stramning vækker glæde hos erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF). Ifølge en udregning fra Erhvervsministeriet ville det betyde, at den hvidvaskbøde på 12,5 mio. kr., som Danske Bank har accepteret i en anden sag, med de nye regler ville have været på 100 mio. kr.



»At vi hæver bøder så meget, er jo i sig selv tegn på, at lovgivningen ikke har været god nok, så det med bøderne har simpelthen været en bunden opgave for os,« siger Hans Kristian Skibby.

Også i regeringspartiet Venstre glæder erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen sig over den færdigforhandlede strategi, som også betyder bedre feedback til bankerne på deres indberetninger om mistænkelige transaktioner. Sidste år fik bagmandspolitiets hvidvasksekretariat knap 25.000 indberetninger om potentiel hvidvask.

»Totredjedele af de indberetninger, der kommer, er hat og briller, men den sidste tredjedel er noget, som vi den-onde-lyne-mig gerne vil have noget mere af. Og det er særdeles relevant, at bankerne får bedre feedback på, hvad de skal være mistænkelige over for,« siger han og fortsætter:

»Men helt grundlæggende handler denne strategi om, at hvidvask skal helt op på dagsordenen i den daglige bankdrift, og at det ikke bare er noget, man da også lige skal have noget med om i sin kvartalsrapport.«

Regeringen havde i forvejen lagt op til at forøge ressourcerne hos bagmandspolitiets hvidvasksekretariat med seks årsværk. Ifølge Finans’ oplysninger kommer der nu endnu flere penge. De politiske partier har aftalt, at både Finanstilsynet og bagmandspolitiet skal tilføres ekstra 6 mio. kr. til at håndtere hvidvaskkontrollen, men det kan blive til endnu mere, hvis det viser sig ikke at være nok.



Socialdemokratiets forhandler Morten Bødskov havde dog gerne set en endnu hårdere hvidvaskstrategi.

»Men regeringen har forpligtet sig til, at vi følger op på hvidvaskstrategien, og det, som vi har set udfolde sig over det seneste år med Danske Bank, viser, at det her er et område, som vi skal følge meget, meget tæt,« siger han og fortsætter:

»Samtidig har vi stadig et udestående med regeringen om, hvorvidt der er afsat ressourcer nok, og det vil vi også følge op på.«

Aftalen er ifølge Finans’ oplysninger klappet af. Alle parter havde indtil klokken 12 mandag til at komme med indvendinger til den konkrete aftaletekst, mens selve hvidvaskstrategien ifølge Finans’ kilder var planlagt til at skulle offentliggøres onsdag efter Danske Banks hvidvaskrapport.



Den nye strategi får dog ingen effekt på, hvorvidt Danske Banks hvidvaskskandale ender med bøder eller lignende, da den kun kommer til at gælde fremadrettet. Morten Bødskov (S) er da også i tvivl om, hvorvidt strategien ville kunne have forhindret Danske Bank-skandalen.

»Jeg har beskæftiget mig med finanssektoren i mange år, og jeg må desværre sige, at den er karakteriseret ved en enorm kreativitet, og at de brodne kar er svære at komme til livs. Men nu sikrer vi, at bankerne får en stærkere forpligtelse til at overvåge, hvad der sker, og at de bliver straffet langt hårdere, hvis de medvirker til hvidvask eller undlader at reagere på mistænkelige forhold,« siger han.