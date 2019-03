Tidligere LO-formand går imod S-model for nedslidte

Med en ny rettighed til tidlig folkepension risikerer samfundet også at betale folk, der ikke er nedslidte, for at stoppe med at arbejde, lyder det fra tidligere LO-formand Harald Børsting.

Tidligere LO-formand Harald Børsting går ind i debatten om tidlig folkepension til nedslidte.

Han advarer om, at en ny rettighed til alle med tilstrækkeligt mange år på arbejdsmarkedet risikerer at føre til, at samfundet betaler folk, der ikke har behovet, for at stoppe med at arbejde.

S-model for nedslidte Socialdemokratiet ønsker at give nedslidte mulighed for at komme på folkepension før tid.

Alle med tilstrækkeligt mange år på arbejdsmarkedet skal have ret til folkepension »et par år« før den officielle folkepensionsalder.

S har ikke lagt sig fast på, hvor mange år på arbejdsmarkedet der skal til for at opnå den nye rettighed, men det skal være et antal år mere end 40 år.

S har heller ikke lagt sig fast på, hvor meget tidligere man skal have ret til at komme på folkepension ud over »et par år«.

Samtidig skal nedslidte, som ikke opfylder kravet om 40+ år på arbejdsmarkedet, kunne visiteres til at komme på folkepension før tid. Kilde: Kilde: socialdemokratiet.dk

»Hvis man indfører en rettighed, vil der altid være en dødvægt i form af nogle, der kommer på ordningen uden at have brug for det,« siger Harald Børsting, der var LO-formand fra 2007-2015.



Det er ifølge ham langt bedre at give nedslidte forbedrede muligheder for at kunne blive visiteret til tidlig tilbagetrækning.

»Hvis man mener, at man har råd til det, kan man selvfølgelig godt indføre en ren rettighedsbaseret model, men man kan diskutere, om det er klogt at give pengene til nogle folk, som ikke har brug for dem,« siger Harald Børsting.

Harald Børsting er formand for regeringens seniortænketank, men understreger, at han udtaler sig på egne vegne.



Han får langt hen ad vejen opbakning fra HK-formand Kim Simonsen.

»Jeg er enig i, at der med en rettighedsbaseret model er en risiko for, at vi kommer til at betale nogle for at stoppe, som ikke har behovet. Efterlønnen blev jo også brugt af nogle i 00’erne, som ikke havde behov for den,« siger han.



Formand for Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen, understreger, at Harald Børsting har en pointe.

Fagbevægelsens nye frontfigur, Lizette Risgaard, er derimod uenig.



»På det her punkt er jeg uenig med Harald. Det er afgørende, at der indføres en rettighedsbaseret tilbagetrækningsmulighed for de lønmodtagere, som er trådt tidligt ind på arbejdsmarkedet, har været der i mange år og nu er nedslidte og ikke kan mere,« siger hun.

Arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S) afviser, at en ny rettighed vil blive brugt af folk, som ikke har behovet.



»Hvis du er glad for dit arbejde og tjener en god løn, hvorfor i alverden skulle du så vælge at gå på folkepension,« siger han.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) glæder sig over udmeldingen fra Harald Børsting.



»Det er en meget ærlig og befriende melding fra LO’s tidligere formand,« siger han.