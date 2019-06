Saudi-Arabien vil have 1,4 mio. kr. for en permanent opholdstilladelse

Meningen er at tiltrække udenlandske investorer til landet.

Saudi-Arabien har åbnet for ansøgninger til at købe en permanent opholdstilladelse til landet.

Meningen er at tiltrække udenlandske investorer til landet, og penge skal ansøgerne have nok af, for prisen kommer til at være 800.000 Saudi-Arabiske riyals , der svarer til knap 1,4 mio. kr, for en permanent opholdstilladelse.

Det skriver Bloomberg.

Der er også en billigere mulighed. For blot 100.000 riyaler, svarende til 175.000 kr, kan man nemlig købe et års opholdstilladelse i kongeriget. Opholdstilladelsen vil gøre det muligt for udlændinge at købe ejendomme og drive forretning i landet uden en saudiarabisk mellemmand samt at skifte job og forlade landet nemt.

Ud over at betale gebyret skal ansøgerne være mindst 21 år, bevise en finansiel sikkerhed og have en ren straffeattest.

Programmet, der blev godkendt i maj, kommer som en del af rækken af mellemøstlige lande, der gentænker udlændinges rolle i landet. De Forenede Arabiske Emirater har godkendt en plan om at give velhavende udlændinge mulighed for at ansøge om et 10-årigt ophold, og Qatar har vedtaget en lov, der vil give nogle udlændinge permanente boliger.

Idéen om et langsigtet program for udlændinges opholdstilladelse i Saudi-Arabien blev præsenteret første gang i 2016 af kronprins Mohammed bin Salman, som en del af hans plan om at reducere landets økonomiske afhængighed af olie og øge udenlandske investeringer. Han anslog på dette tidspunkt, at programmet vil generere en årlig omsætning på ca. 10. mia. dollar fra 2020.