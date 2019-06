Ny regering klar med »målrettede skattestigninger«

Finansieringen af den nye regerings mange politiske løfter mangler. Men den kommer, lyder det.

Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten landede sent tirsdag aften en aftale, der gør Mette Frederiksen til statsminister for en S-regering.

Men finansieringen i den 18 sider lange aftale, som Mette Frederiksen vil danne regering på baggrund af, mangler. Derfor varsler den kommende statsminister nu »målrettede skattestigninger,« som skal finansiere velfærden og den grønne omstilling. Det skriver Berlingske.

»Det er en helt og aldeles bunden opgave at finde finansiering. Det er klart, at når vi som nyt politisk flertal både ønsker at prioritere velfærd samtidig med, at vi har så grønne ambitioner, så skal der findes penge,« siger Mette Frederiksen.

Hun afviser indtil videre, at der bliver tale om skattestigninger på arbejde. Til gengæld er aftalepartierne blevet enige om at hæve arveafgiften for familieejede virksomheder, så den igen bliver 15 pct.

Ifølge den nye politiske aftale skal der »tilvejebringes ny finansiering på op mod 10 mia. kr. i 2025.« Og en del af den finansiering sker altså i form af hævede skatter.

Derudover skal beskæftigelsen øges, bl.a. ved at hive flere danskere væk fra passiv forsørgelse og ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Finansieringen af de mange politiske løfter skal bl.a. findes i den finanslov, der venter rundt om hjørnet. Mette Frederiksen understreger, at alt skal »finansieres krone til krone.«

De Radikales leder, Morten Østergaard, mener, at aftaledokumentet indeholder mekanismer, som vil forhindre betydelige skattestigninger.

»Regeringens forpligtelse er, at hvis man tager initiativer, der svækker beskæftigelsen, for eksempel højere skat på arbejde, så skal man tilsvarende tage initiativer, der øger beskæftigelsen. Det lægger en helt automatisk dæmper på, hvor meget man kan øge skattetrykket,« siger han til Børsen.

Mette Frederiksen vil onsdag gå til dronningen for at oplyse, at hun har opbakning til at danne regering.