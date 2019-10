Socialdemokratiet gik til valg på to konkrete indgreb mod bonusser og lønninger i millionklassen. Men de er ikke med i regeringens lovprogram.

Statsminister Mette Frederiksen langede i sin åbningstale til Folketinget ud mod millionbonusser i erhvervslivet og grådighed i samfundet. Men regeringen lader alligevel topdirektørerne beholde deres udskældte bonusser.

I hvert fald for nu.

Socialdemokratiet gik til valg på to konkrete tiltag, som skulle gribe ind mod tocifrede millionlønninger på direktionsgangene, men ingen af delene er med i det lovkatalog for det kommende folketingsår, som regeringen offentliggjorde samtidig med, at statsministeren tirsdag middag gik på talerstolen i Folketinget.

»En direktørbonus på flere hundrede millioner. Kender grådigheden ingen grænser? Åbenbart ikke,« lød det i åbningstalen fra Mette Frederiksen.

Socialdemokratiets konkrete tiltag i valgkampen var et loft over fradragsmulighederne for lønninger. Socialdemokratiet gik til valg på at lægge et loft på 10 mio. kroner ind, så virksomhederne ikke længere kunne trække lønninger over 10 mio. kr. fra i skat.

Samtidig ville Socialdemokratiet ændre i bonuspakkerne, som er der, hvor bl.a. direktionsgangen i Nets har trukket overskrifter med optionsprogrammer, og hvoraf det seneste bonusprogram kan give adm. direktør i Nets, Bo Nilsson, en gevinst på op til 1,9 mia. kr.

Her ville Socialdemokratiet også indføre et loft, så maksimalt 20 pct. af lønnen fremover ville kunne udgøres af variabel aflønning, som eksempelvis aktier, optioner, bonusser eller andet.