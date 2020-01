Politisk kovending letter vejen mod overenskomstaftale

Regeringen får alligevel flertal for et omstridt lovforslag mod social dumping. Dermed er en stor knast ryddet af vejen ved forårets overenskomstforhandlinger.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Samtidig med at overenskomstforhandlingerne på det vigtige transportområde gik i gang tirsdag, vendte i hvert fald Dansk Folkeparti på en tallerken, så partiet nu alligevel støtter et omstridt lovforslag til bekæmpelse af social dumping. Finans erfarer, at Venstre også er på vej til at sige ja.

Lovforslaget sikrer, at udenlandske chauffører i Danmark skal aflønnes på vilkår, der ikke afviger væsentligt fra den mest repræsentative overenskomst på området.

Dermed er en af de store knaster ryddet af vejen for en overenskomstaftale på transportområdet, vurderer arbejdsmarkedsforsker og leder af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet, Søren Kaj Andersen.

»Hvis det er taget ud af ligningen, er det alt andet lige blevet nemmere for forhandlerne at nå i mål,« siger han.

Søren Kaj Andersen understreger, at transportområdet er udpeget som såkaldt gennembrudsområde på normallønsområdet ved forårets overenskomstforhandlinger for godt 600.000 privatansatte.

Det betyder, at alle overenskomstforhandleres øjne er rettet mod transportområdet, og at de øvrige overenskomster på normallønsområdet først kan begynde at falde på plads, når transportområdet med bl.a. chauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere har lavet en aftale og sat niveauet for lønudviklingen i den kommende overenskomstperiode.

Det har heller ikke skortet på opfordringer fra såvel fagbevægelsen som arbejdsgiverne til politikerne om at nå til enighed om en revision af den såkaldte godskørselslov, der omhandler udenlandske chauffører i Danmark.

Allerede i foråret 2019 afleverede Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation en fælles aftale til den daværende borgerlige regering. Aftalen var kommet i stand efter opfordring fra Folketinget oven på den såkaldte Padborg-sag, som afdækkede underbetaling og arbejdsvilkår langt under dansk standard.

I efteråret omsatte regeringen aftalen mellem DA og FH til et lovforslag, men til såvel fagbevægelsens som arbejdsgivernes store fortrydelse var Venstre og Dansk Folkeparti indtil tirsdag formiddag imod. Partierne mente, at lovforslaget ville give 3F et de facto monopol på at indgå overenskomst, men de betænkeligheder er ifølge beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) nu ryddet af vejen.

»I DF siger vi nu ja. Vi har fået tilbudt en indrømmelse, der betyder, at man godt kan køre på en anden overenskomst end 3F’s, hvis bare vilkårene ikke afviger væsentligt,« siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Venstre ønsker ikke at kommentere aftalen, inden et afsluttende møde onsdag formiddag.