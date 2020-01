Afskaffelse af modregning i folkepension er en billig måde at få mere arbejdskraft på

Ingen modregning i folkepensionen er en langt billigere måde at få mere arbejdskraft på end ved at sænke topskatten, vurderer en ekspert.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Hidtil har lavere topskat været kendt som det billigste greb i politikernes værktøjskasse, når det kommer til at skaffe mere arbejdskraft ved at ændre i skattesystemet. Men der findes et billigere værktøj, viser beregninger fra Beskæftigelsesministeriet.

Hvis danske folkepensionister slipper for modregning i folkepensionen, når de har arbejdsindtægt ved siden af, vil det ifølge ministeriet i første omgang koste knap 2,4 mia. kr., men efter skat, såkaldt tilbageløb og adfærd er prisen godt 600 mio. kr.

Der ligger et kæmpe potentiale, så vi har egentlig kun én opfordring: Se at komme i gang. Erik Simonsen, underdirektør i DA

Det gør ifølge professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen afskaffelse af modregning til et langt billigere instrument end lavere topskat.

»Der er en kæmpe selvfinansieringsgrad. Det er svært at finde noget, der kan måle sig med det – end ikke topskattelettelser,« siger han.

Den indregnede adfærdseffekt svarer ifølge tænketanken Cepos til en selvfinansieringsgrad på 41 pct., mens selvfinansieringsgraden ved en højere topskattegrænse er 35 pct. ifølge Skatteministeriet.

Selvfinansieringsgraden angiver, hvor stor en del af det umiddelbare provenutab der genvindes pga. ændret adfærd hos skatteyderne.

Seniortænketanken pegede i efteråret på, at Sverige og Norge har afskaffet modregning for arbejdsindtægt i folkepensionen.

Både Ældre Sagen og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opfordrer regeringen til at lade folkepensionister arbejde uden modregning.

»Der ligger et kæmpe potentiale, så vi har egentlig kun én opfordring: Se at komme i gang,« siger underdirektør i DA Erik Simonsen.

Også De Radikale og Seniortænketankens formand, tidligere LO-formand Harald Børsting, ønsker modregningen afskaffet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at folkepensionen er tiltænkt ældre, der er holdt op med at arbejde, og at der i de senere år er indført flere økonomiske gulerødder for pensionister i arbejde.

»Selv om man når folkepensionsalderen, behøver man jo ikke aktivere sin folkepension. Den er til, når man forlader arbejdsmarkedet,« siger han.