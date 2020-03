Undersøgelse frikender Postnord for mistanker om urent trav

Deloitte har undersøgt anonyme beskyldninger mod Postnord og afviser, at der er noget at komme efter.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

En revisionsundersøgelse har afkræftet en række alvorlige beskyldninger om urent trav i Postnord.

Det oplyser Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der onsdag er blevet orienteret om undersøgelsens konklusioner.

Undersøgelsen blev gennemført af Deloitte, efter at transportordførerne i december blev bekendt med et anonymt brev, der bl.a. påstod, at der skete en sammenblanding af økonomien i Postnords brevforretning og datterselskabet Postnord Logistics, der opererer i konkurrence med private aktører.

»Resultatet foreligger nu, og den klare konklusion er, at alle påstande er blevet afvist,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

»Det er jeg naturligvis glad for, for det er beskyldninger, som vi ikke bare kan have hængende i luften. Det er en pure frifindelse,« siger han.

Beskyldningerne i det anonyme brev var ekstra prekære, fordi de blev fremsat på et tidspunkt, da politikerne skulle tage stilling til en akut pengetilførsel på over 100 mio. kr. til gengæld for at forlænge Postnords danske befordringspligt med et halvt år.

Postnord var selv hurtigt ude at afvise alle påstande i brevet, og Postnords danske direktør Peter Kjær Jensen skrev personligt til ordførerne:

»Der er tale om alvorlige anklager fra, hvad vi formoder, er en forsmået, afskediget medarbejder, der åbenlyst har et horn i siden på Postnord. Alle påstande i brevet er forkerte og er afsendt af en person uden indsigt i de faktiske forhold. Postnord kan tilbagevise alle anklager i brevet.«

Beskyldningerne blev dog opfattet som så alvorlige, at det var nødvendigt at få lavet en ekstern undersøgelse, og Transportministeriet hyrede Deloitte til at stå for opgaven.

Ifølge undersøgelsen har Deloitte bl.a. gransket, om der faktureres korrekt for samhandlen mellem den danske del af Postnord og Postnord Logistics.

Deloitte har opdaget en periode i 2019, hvor der ikke blev afregnet korrekt på leasingudstyr, men det tilskrives en systemfejl, og afregningen er gennemført efterfølgende.

I en pressemeddelelse udtaler transportminister Benny Engelbrecht:

»Det er ikke befordrende for det politiske samarbejde, at der verserer rygter om en virksomhed, som hører under mit ministerium. Derfor bad vi med det samme om at få undersøgt forholdene omkring påstandene. Jeg er meget tilfreds med, at der ikke er hold i dem. Det understøtter min tillid til Post Danmarks ledelse.«

Finans arbejder på at få en kommentar fra Postnord.