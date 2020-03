SAS får nu en milliardgaranti fra Danmark og Sverige, der skal sikre selskabets overlevelse under coronakrisen. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Flyselskabet SAS står i en så alvorlig situation som følge af coronavirussen, at selskabets indtægter er nærmest forsvundet, og derfor træder den danske og svenske stat nu til.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.



Den danske og den svenske regering har i fællesskab besluttet hver især at stille garantier for SAS for 1,5 mia. svenske kroner, svarende til i alt 3 mia. svenske kroner.

»SAS har stor betydning for både Skandinaviens og Danmarks tilgængelighed. Det vedrører i høj grad også arbejdspladser, virksomheder og hele økonomien generelt.

Det er baggrunden for, at den danske og den svenske stat som de to største ejere i fællesskab har besluttet at støtte op om SAS,« siger finansminister Nicolai Wammen i meddelelsen.

Garantierne skal understøtte SAS’ håndtering af de mest akutte økonomiske konsekvenser, der opstår under coronakrisen, skriver ministeriet.

Landene er også klar til at tage yderligere økonomiske skridt, hvis det bliver nødvendigt, lyder det.

»Der er tale om et første skridt, og den danske stat vil som en langsigtet og ansvarlig medejer af SAS følge udviklingen tæt og gøre, hvad end der er nødvendigt for, at SAS kommer igennem krisen og fortsat vil være operationel herefter,« siger finansminister Nicolai Wammen.