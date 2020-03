Milliardær bønfalder Donald Trump: Luk landet ned

En af verdens mest berømte hedgefond-chefer opfordrer USA's præsident til at handle, inden det er for sent.

Den verdensberømte hedgefond-chef og mangemilliardær Bill Ackman kommer nu med en opsigtsvækkende opfordring til USA's præsident Donald Trump.

I et interview med CNBC advarer Bill Ackman mod, at USA »stopper med at eksistere, som vi kender det,« hvis præsidenten ikke tager drastiske midler i brug for at stoppe coronapandemien.

»Vi er nødt til at lukke landet ned. Det er den eneste løsning,« siger Bill Ackman til CNBC.

Bill Ackman er blandt verdens mest berømte hedgefond-chefer og står i spidsen for Pershing Square, der er kendt for at lave aktivistiske opkøb i amerikanske virksomheder.

Og så er han dybt bekymret over, hvor hurtigt coronavirussen lige nu spreder sig i USA. Antallet af smittede i USA har rundet 6.400, og over 100 er døde.

Ifølge Bill Ackman bør Donald Trump lukke hele USA ned i 30 dage for at bremse spredningen. Det betyder også, at grænserne skal lukkes, mener Ackman.

»Fortæl alle amerikanere, at du sender os på en udvidet forårsferie hjemme med familien. Hold kun vigtige tjenester åbne. Regeringen betaler løn, indtil vi genåbner,« skriver Bill Ackman på sin Twitter-profil.

Indtil videre har Donald Trump afvist at lukke USA ned, som man eksempelvis har gjort i Italien, Spanien og Frankrig. Her det forbudt at gå udenfor, medmindre man skal købe ind, til lægen eller på arbejde.

En embedsmand fra Det Hvide Hus skriver i en kommentar til CNBC, at regeringen vil »tage sig af alle amerikanere,« og at USA kommer ud af coronakrisen med »en velstående og voksende økonomi.«

Onsdag aften dansk tid vedtog Senatet i USA en hjælpepakke på 100 mia. dollars, svarende til 683 mia. kr. Pakken skal komme de amerikanere til undsætning, som er økonomisk hårdest ramt af coronakrisen.

Imens fortsætter Det Hvide Hus drøftelser med politikerne i Kongressen om flere tiltag, der kan løbe op i over en billion - altså over tusind milliarder - dollars.