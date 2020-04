Regeringen lover ny hjælp til SAS

Situationen for flyselskabet SAS er dybt bekymrende, og regeringen er allerede i gang at overveje hjælpetiltag, lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Bønnen fra koncernchef Rickard Gustavson i det kriseramte flyselskab SAS er blevet hørt. Den danske regering er allerede i gang med at overveje, hvad der skal til for at sikre, at SAS også findes på den anden side af coronakrisen, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

»Helt grundlæggende er regeringen allerede nu i aktive overvejelser om, hvad og hvordan. Vi står i en meget alvorlig og trist situation,« siger Peter Hummelgaard.

SAS meldte tidligere tirsdag ud, at flyselskabet nu ser sig nødt til at fyre 5.000 ansatte i Danmark, Norge og Sverige som følge af krisen, og koncernchefen påpegede, at den hjælp, som selskabet hidtil har fået, kun rækker sommeren over. I tillæg understregede han, at selskaberne Lufthansa og Air France KLM har fået hjælpepakker i størrelsesordenen 10 mia. euro.

Peter Hummelgaard vil ikke gå ind i, hvilke modeller, den danske regering overvejer, men en løsning kan være på trapperne meget snart.

Er SAS for stor til at lade falde?

»Det er, hvad vi har sagt hidtil. Vi ser med stor alvor på situationen, og er parate til at gøre, hvad der skal til. SAS er afgørende for dansk økonomi - ikke bare fordi vi er medejere, men også fordi SAS er med til at gøre Københavns Lufthavn til et regionalt hub,« siger Peter Hummelgaard.

Venstre har krævet, at regeringen hurtigst muligt indkalder til forhandlinger om en langsigtet redningsplan for SAS, og også Enhedslisten er parat med flere penge til luftfartsselskabet.