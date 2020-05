Minister glæder sig over turbo på udbetaling af milliardstøtte

På to dage har Erhvervsstyrelsen udbetalt 2,6 mia. kr. i lønkompensation til virksomheder. Dermed er 95 pct. af alle ansøgninger nu behandlet, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup.

En hurtig slutspurt med udbetaling af 2,6 mia. kr. på bare to dage har gjort erhvervsminister Simon Kollerup til en glad mand.

De mange penge er udbetalt som led i regeringens model for lønkompensation til virksomheder, som under coronakrisen har sendt ansatte hjem i stedet for at udstyre dem med en fyreseddel.

»Som erhvervsminister er mit største ønske at holde hånden under danske lønmodtagere og danske virksomheder i den her coronakrise. Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen med Folketingets opbakning har fået mulighed for at straksudbetale pengene til næsten alle de virksomheder, der har søgt,« siger Simon Kollerup.

Meldingen fremgår af en pressemeddelelse, der slår fast, at 95 pct. af alle ansøgninger om lønkompensation nu er behandlet, og samlet er der udbetalt mere end 6 mia. kr. i støtte til virksomhedernes lønudgifter.

»Vi mangler stadig en lille bunke ansøgninger, men dem håber vi at have klaret inden midten af maj. Så til dem, der stadig venter: Hold ud lidt endnu, hjælpen er på vej,« lyder det fra erhvervsministeren.

At behandlingen af de titusindvis af anmodninger om lønkompensation langt fra har kørt gnidningsfrit, forklarede en utilfreds indehaver af bagerbutikken Brødkunsten i København tidligere på ugen til Finans.

»Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, for der er jo som regel lang ekspeditionstid i det offentlige. Men der skal ikke gå 14 dage mere. Pengene skal begynde at falde nu. Vi skal ikke begynde at ty til banklån og kassekredit. Det er ikke fair,« lød det mandag fra indehaver Helle Poulsen.

Fire dage senere forklarer erhvervsministeren, at der nu skulle være taget vare på udfordringen med den manglende udbetaling af lønkompensationen.

»Jeg ved, at mange virksomheder har hårdt brug for den her hjælp, og forhåbentlig giver det her en tiltrængt økonomisk saltvandsindsprøjtning,« siger Simon Kollerup.

Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at mere end 25.000 virksomheder har søgt om lønkompensation.