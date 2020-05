Nu er det regnskabets time for Donald Trump

Både Bill Clinton og Richard Nixon blev af Højesteret tvunget til at udlevere dokumenter. Sker det samme for Donald Trump?

USA's præsident Donald Trump har flere gange understreget, at han som præsident har total magt og kan gøre, som han vil. Nu er spørgsmålet, om USA's Højesteret er enig.

Tirsdag begynder høringerne i sagen om, hvorvidt Donald Trump skal udlevere sine personlige skattepapirer samt regnskaber og anden finansiel information fra sine selskaber og deres revisor og bankforbindelser. Det skriver Dagens Næringsliv.

Den 4. november sidste år afgjorde en domstol i New York, at Donald Trumps skattepapirer for de seneste otte år skal udleveres. Det har præsidenten nægtet.

Nu skal sagen afgøres i Højesteret, og den er både principielt vigtig og kan få stor betydning for de kommende måneders valgkamp.

Demokraterne har længe krævet indblik i præsidentens økonomi. Det drejer sig bl.a. om dokumenter fra Trump-familiens selskab Trump Organization, andre familieejede selskaber og fra advokatfirmaet Mazars USA, som Trump i mange år har gjort brug af.

Også Trump-familiens primære bankforbindelse, Deutsche Bank, vil man have til at udlevere dokumenter vedrørende præsidentens selskaber.

Oppositionen og statsadvokaten håber at finde beviser for en række forhold, som de mistænker Trump for - heriblandt skatteunddragelse, dokumentfalsk og ulovlig valgkampsfinansiering.

Selv siger Trump, at han ikke skal udlevere noget som helst, og at han som præsident har fuld immunitet fra både straf og efterforskning - også når det gælder sager fra før hans tiltrædelse. Og at dette i øvrigt også gælder for selskaber, banker og revisorer, han er involveret med.

USA's Højesteret har tidligere pålagt amerikanske præsidenter at udlevere dokumenter. Det skete bl.a. for Bill Clinton i den såkaldte Whitewater-sag og for Richard Nixon i Watergate-skandalen.

Tirsdagens høring i Højesteret foregår i øvrigt virtuelt pga. coronapandemien. Retsbygningen er lukket for offentligheden, og hele seancen bliver streamet, skriver CNBC.